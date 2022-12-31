شوف عروض لولو بخصم 40٪ بجميع الفروع حتى بداية يناير 2023

عروض لولو بخصم 40٪ بجميع الفروع حتى بداية يناير 2023 على أسعار مجموعة مختلفة من سلع لولو السعودية والسلع المستوردة في كافة أنحاء الماركت، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض فقط من خلال زيارة أقرب فرع، أو من خلال الطلب أونلاين عبر Lulu Online shopping، وإليكم التفاصيل…

عروض لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة

عروض لولو هايبر ماركت اليوم لا تنتهي بمناسبة نهاية العام، ومنها: خصم على سعر صدور الدجاج الطرية بحجم 1 كجم من سيارا Siara، وتخفيض مميز آخر على سعر روبيان زينجر بالبقسماط من سيارا، وكذلك يوجد بالماركت تخفيض خاص على سعر بوبي لحم العحل من التمام، وبروستيد الدجاج من التمام بحجم 800 جم، وكذلك لديهم تخفيض خاص على سعر نقانق الدجاج المطبوخة والمدخنة من سيارا، وناجت الدجاج من الكبير، وكذلك لديهم خصم مميز على سعر السمبوسة البنجابية من الكبير Al Kabeer، والروبيان الكبير من الكبير، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر البراتا السادة من الكبير، وفيليه زنجر الدجاج من الكبير.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu offers

توفر محلات لولو السعودية الكثير من العروض الخاصة على أسعار: ناجت وبوب كورن الدجاج من أمريكانا Americana، وتخفيض آخر على سعر دونات وأصابع الدجاج الحار جداً من ماركة Americana، وبرجر اللحم البقري، وخصم على سعر برحر الدجاج الجامبو من نفس النوع، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى منهم على أسعار الخضروات المجمدة من أمريكانا، ومفروم الدجاج، كما لديهم تخفيض آخر على سعر اللحم البقري المفروم، ومفروم الغنم من أمريكانا Americana، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار رويال ستربس الدجاج العادي والحار من أمريكانا Americana.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت

تنزيلات وخصومات خاصة اليوم ولفترة محدودة على أسعار جميع أنواع السلع، ومنها: خصم على سعر كوانتا أيس كريم الأعواد بالفول السوداني، وتخفيض آخر على سعر عبوة الكيلو من جبنة المراعي الموتزاريلا المبشورة، وكذلك يوجد لديهم خصم حصري على سعر النقانق الطرية الكلاسيكية من فود فود، وخصم غيره على سعر الروبيان المطبوخ.