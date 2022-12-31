شوف عروض العثيم الأخيرة الهائلة تنزيلات تصل إلى 70% في جميع الأقسام

هناك الكثير من العروض الذي كان ينتظرها الجميع أصبح الآن متوفرة في جميع فروع هايبر العثيم، وخاصةً بسبب العام الميلادي الجديد يقدم عروض فوق العروض أيضًا من أجل أن يستفيد منها جميع المواطن، وهنا سوف نطرح لكم تلك العروض.

عروض هايبر العثيم

كما تعودنا على العروض المستمرة من هايبر العثيم على المنتجات ولكن هذه الأيام يقدم تخفيضات جبارة سوف نعرض لكم القليل منها في هذه الفقرة:

يقدم هايبر العثيم عروض على شامبو صانسيلك الذي يفضله الكثير من الأشخاص بسعر اثنان وعشرين ريال سعودي فقط وذلك للعبوة الذي حجمها 700 مل.

كما أن أصبح شوكولاته نوتيلا الذي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها بسعر 24 ريال سعودي فقط وذلك للعبوة الذي حجمها 825 جرام.

أيضًا سعر علبة شاي ليبتون هو 29 ريال سعودي وذلك للعبوة التي تحتوي على عدد 150 كيس في هذه العبوة.

توجد سمنة فارم داخل هايبر العثيم بسعر أربعة وخمسة ريال سعودي وذلك لمقدار 800 جرام.

كما أن سعر أكياس الأرز البسمتي في هايبر العثيم هو أربعة وثمانين ريال سعودي وذلك لمقدار 10 كيلو جرام من الأرز.

عروض العثيم

بعض العروض الذي يوفرها هايبر العثيم في هذه الفترة هي كالآتي: