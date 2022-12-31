نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأخيرة الهائلة تنزيلات تصل إلى 70% في جميع الأقسام في المقال التالي
هناك الكثير من العروض الذي كان ينتظرها الجميع أصبح الآن متوفرة في جميع فروع هايبر العثيم، وخاصةً بسبب العام الميلادي الجديد يقدم عروض فوق العروض أيضًا من أجل أن يستفيد منها جميع المواطن، وهنا سوف نطرح لكم تلك العروض.
عروض هايبر العثيم
كما تعودنا على العروض المستمرة من هايبر العثيم على المنتجات ولكن هذه الأيام يقدم تخفيضات جبارة سوف نعرض لكم القليل منها في هذه الفقرة:
- يقدم هايبر العثيم عروض على شامبو صانسيلك الذي يفضله الكثير من الأشخاص بسعر اثنان وعشرين ريال سعودي فقط وذلك للعبوة الذي حجمها 700 مل.
- كما أن أصبح شوكولاته نوتيلا الذي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها بسعر 24 ريال سعودي فقط وذلك للعبوة الذي حجمها 825 جرام.
- أيضًا سعر علبة شاي ليبتون هو 29 ريال سعودي وذلك للعبوة التي تحتوي على عدد 150 كيس في هذه العبوة.
- توجد سمنة فارم داخل هايبر العثيم بسعر أربعة وخمسة ريال سعودي وذلك لمقدار 800 جرام.
- كما أن سعر أكياس الأرز البسمتي في هايبر العثيم هو أربعة وثمانين ريال سعودي وذلك لمقدار 10 كيلو جرام من الأرز.
عروض العثيم
بعض العروض الذي يوفرها هايبر العثيم في هذه الفترة هي كالآتي:
- يوجد كيلو الكيوي في فرع هايبر العثيم بسعر ثلاثة ريال سعودي.
- يوجد كيلو العنب الأحمر داخل فروع هايبر العثيم بسعر ثمانية ريال سعودي.
- كما أن يوجد التفاح الأصفر بسعر خمسة ريال سعودي وذلك في كل فروع هايبر العثيم.
- أيضًا البطاطا الحلوة توجد بسعر اثنان ونصف ريال سعودي وذلك للكيلو الواحد في جميع الفروع المتاحة في السعودية.
- بالإضافة إلى أن يوجد بداخل هذه الفروع ثوم شبك وذلك يكون بسعر 1.95 ريال سعودي وهذا يكون للرابطة الواحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأخيرة الهائلة تنزيلات تصل إلى 70% في جميع الأقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.