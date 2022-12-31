نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون ١١ برو من نون السعودية 2023 بالتقسيط وبدون فوائد وخصم ١٥٢٩ ريال في المقال التالي
ايفون ١١ برو من هواتف آبل الأمريكية العملاقة، التي نستطيع شرائها من متجر نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد مع خصم ١٥٢٩ ريال سعودي، والجوال يعتبر من أفضل الجوالات الذكية التي حققت مبيعات خيالية، كما جنت شركة آبل مليارات الدولارات من الجوال خلال الأعوام الماضية، ويعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق العالمية في مبيعات هاتف iPhone 11 Pro، ويرجع الفضل في ذلك إلى إقبال الشعب السعودي على شراء هواتف آبل، ويعتبرونها من أهم مظاهر التفاخر والتباهي فيما بينهم، كما يتمتع الجوال بالمتانة والقوة والشياكة التي تجعل الناس يقبلون على شرائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١١ برو بالتقسيط من نون السعودية بدون فوائد مع خصم كبير عند الشراء.
سعر ايفون ١١ برو من نون السعودية بالتقسيط
سوف نقدم لكم عشاق هواتف آبل سعر iPhone 11 Pro بالتقسيط من نون السعودية وهو كما يأتي:-
- السعر قبل الخصم 5399 ريال سعودي.
- سعر الجوال بعد الخصم 3870 ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.
- نسبة الخصم على الهاتف 28% بقيمة خصم 1529 ريال سعودي.
- تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 256 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.
- يتم توصيل المنتج بالمجان لأقرب نقطة نون.
- يأتي الهاتف بفترة ضمان مدتها عامان.
- المنتج قابل للإرجاع بالمجان.
مواصفات iPhone 11 Pro
ايفون ١١ برو يأتي بمواصفات كبيرة تجعله من عمالقة الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق السعودية والعالمية وهى كما يلي:-
- يبلغ وزن الجوال العملاق 188 جرام.
- يقاوم الهاتف الغبار، كما يقاوم الماء بمقياس IP68، كما يدعم الاتصال قريب المدي من خلال خاصية الـ NFC.
- الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج القوي، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من المعدن.
- يدعم تركيب 2 شريحة اتصال الأولى شريحة إلكترونية نوعها eSim، والثانية نوعها Nano SIM.
- شاشة الجوال نوعها super Retina XDR OLED.
- الهاتف يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، والثانية دقتها 12 جيجا بايت، والثالثة 12 ميجا بكسل.
- يأتي الجوال بعدد 2 كاميرا أمامية، حيث تبلغ دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية نوعها TOF 3D.
شروط التقسيط من نون السعودية
هناك بعض الشروط التي قام متجر نون السعودية بوضعها للحصول على السلع بالتقسيط وهى كما يأتي:-
- أن يشتري العميل سلع لا تقل قيمتها النقدية عن 1000 ريال سعودي.
- أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المشاركة في عملية التقسيط من نون السعودية.
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