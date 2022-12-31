نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم تخفيضات تصل إلى 80% في جميع الفروع في المقال التالي
استطاعت مجموعة هايبر بنده من أن تحظى باهتمام الكثير من المواطنين وخاصة بسبب عروضهم التي تكون بصفة مستمرة، لذلك يسارع الناس من أجل الاستفادة من العروض التي يتم طرحها بأكبر قدر ممكن، حيث يوجد داخل مجموعة هايبر ماركت بنده جميع مايحتاجه الناس من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وأجهزة إلكترونية ومنتجات كثيرة أخرى وكل هذه المنتجات يتم توافرها في الهايبر وبسعر مخفض ومغري وتكون مناسبة للكثير، ومن خلال مقالنا لليوم سوف نطرح معا بعض العروض الموجودة في الهايبر هذه الفترة.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده السعودية هو من أحد فروع شركة بنده في المملكة العربية السعودية، واستطاعت الشركة في خلال فترة قصيرة أن تبدأ من الصفر وتثبت مكانتها في السوق وتصبح من أكبر الأسواق التجارية في مجالها، وأصبح يقبل عليها الناس من مختلف المدن حتى يحصلوا على العروض والتخفيضات، وتمكنت الشركة من الحصول على كثير من الجوائز في مجالها منها جائزة في عام 2014 وهي جائزة التميز الغذائية، وفي عام 2013 نالت الشركة جائزة امتياز العلامة التجارية، وتحرص الشركة على عمل عروض مختلفة على الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات والتلفزيونات بمختلف أنواعها سامسونج وتوشيبا وسوني وعلى الغسالات والثلاجات، كما تتوفر عروض على الهواتف مثل أوبو و ريلمي و سامسونج وآيفون، بالإضافة إلى العروض على جميع السلع الغذائية التي يحتاج لها الناس.
تخفيضات بنده السعودية الأسبوعية
- يتوفر في الهايبر عروض على مياه شرب بنده عدد 6 زجاجة × 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25.90 ريالا.
- عروض على جل غسيل أومو وزن 2.7 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدل من سعر 39.95 ريالا.
- تخفيض على ذرة حلوة ذهبية حبة كاملة جودي وزن 198 جرام تتوفر بسعر 19.75 ريال سعودي بدلا من سعر 39.60 ريال.
- كريم مضاد للالتهابات سودو كريم بوزن 125 جرام يتوفر بسعر 79.90 ريال سعودي بدل من سعر 119.85 ريال.
- يوجد تخفيضات على برجر دجاج هرفي 672 جرام يتوفر بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من سعر 25.95 ريال.
- عروض على خبز البرجر بالسمسم دلتا عدد 6 للكيس الواحد متوفر بسعر 5.90 ريال بدل من 7 ريال
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