نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50٪ لمدة يومان من عروض لولو السعودية بجميع الفروع Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم 50٪ لمدة يومان من عروض لولو السعودية بجميع الفروع Lulu بداية من اليوم 29 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد من كتالوج لولو الأسبوعي بأقسام لولو المختلفة، والتي تضم كافة السلع الغذائية والغير غذائية بكل تفاصيلها، فتابعونا….

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

عروض خاصة اليوم 29 ديسمبر ولفترة محدودة على أسعار: حلوى جانيت باللوز، كما لديهم عروض أخرى على أسعار فطائر التفاح الكبيرة، ودونات فاليسي متعددة الأطعمة، وتخفيض آخر على سعر البريوش بالفراولة، وبريازو رول الدجاج الصغير، وتخفيض آخر على سعر أصابع الكاجو، وبروستيد الدجاج المتبل بالكيلو، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار الدجاج المجفف بالفلفل والملح بدون عظم، وخصومات أخرى منهم على أسعار دجاج دو بيازا، وشيش طاووق العزبي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كاري اللحم البقري وبرياني دوم الدجاج الملفوف بورق الموز.

عروض خاصة من لولو السعودية Lulu

عروض خاصة اليوم من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers بالمملكة العربية السعودية، وتضم: خصم على سعر شرائح الليمون المصري مع حبة البركة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار مرتديلا اللحم البقري قليل الدسم من بيبي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الفيتا، والدوبل كريم، والبراميلي، والإسطنبولي، والدمياطي، وغيرهم من السعودية، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات الجبنة البارميزان الايطاليه من حرانا بادانا، وتخفيض آخر على سعر ورق العنب اليوناني، واللبنة الهنغاري، كما لديهم خصم على سعر كرة الجبنة الإيدام من فريكو، والجبنة الفيتا الدنماركية، وعرض آخر على سعر صدر الحبش المدخن من النعمة.

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية

عروض أخرى متوفرة فقط في فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم على سعر حفائض الأطفال من بيبي جوي baby joy العملاقة، وتخفيض آخر منهم على سعر مناديل رول الحمام من أونو Ono بلس، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر مناديل المطبخ من أونو Ono، وعروض أخرى منهم على أسعار منظف ومطهر جميع الأغراض من ديتول Dettol، وخصومات أخرى منهم على أسعار منظف أرضيات جف.

خصومات حصرية لفترة محدودة من لولو المملكة

تنزيلات وخصومات أخرى بكل فروع لولو المملكة، ومنها: خصم على سعر شيبس دوريتوس وشيتوس، وعروض أخرى منهم على أسعار شابورة أمريكانا Americana، وتخفيض على سعر كوكيز الزبدة من أمريكانا، كما لديهم خصم آخر على سعر البطل رقائق بالبطاطس، وتخفيض آخر على سعر بؤوجكت لوني بوب، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار باقي المنتجات.