شوف عروض بنده الحصرية السعودية وخصومات هائلة تصل إلى 60٪ 

عروض بنده الحصرية السعودية وخصومات هائلة تصل إلى 60٪ ،حينما نتحدث عن أسواق بنده فإننا نتحدث عن أحد أهم وأكبر سلسلة أسواق تجارية على مستوى العالم، والتي تهتم بعمليات البيع بالجملة والتجزئة لجميع السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية، فهي لا تقتصر على الطعام والشراب والمنظفات فقط، بل تمتد لتشمل الأثاث والأجهزة المنزلية والإلكترونيات وغيرها، وهي تخفيضات هائلة أصبحت محط أنظار العديد من الأفراد الباحثين عن التوفير والراغبين في شراء أغراضهم المنزلية التي يحتاجون إليها طوال الأسبوع أو طوال الشهر، وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذول خلال الأسبوع في الذهاب إلى السوبر الماركت لشراء مستلزمات البيت من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى ذلك فهي توفر بشكل كبير في ميزانية المنزل، وهنا سنقدم لكم بعض عروض أسواق بنده للاستفادة منها.

عروض بنده الحصرية السعودية على اللحوم

تقدم أسواق بنده عروض مختلفة على اللحوم المستوردة والتي تتمتع بأعلى جودة:

كيلو لحم بقري مفروم 25.95 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري مكعبات 27.95 ريال سعودي.

كما أن كيلو سترو جانوف بقرى 69.95 ريال سعودي.

كيلو كتف عجل بدون عظم 52.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف روماني 59.95 ريال سعودي.

أيضًا كيلو كتف خروف روماني 59.95 ريال سعودي.

كيلو لحم خروف روماني بالعظم 59.95 ريال سعودي.

كما أن سعر كيلو برجر برازيلي 28.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري 29.95 ريال سعودي.

يوجد أيضًا كيلو كفتة بقري برازيلي 27.95 ريال سعودي.

عروض بنده على الحلويات والمخبوزات

تعتبر الحلويات والمخبوزات من الأشياء التي لا غنى عنها خاصة في وجبة الإفطار، فكثيرا ما يلجأ البعض إلى تناول المخبوزات مع كوب من القهوة أو الشاي، لذا قدمنا لكم عروض بنده على المخبوزات والحلويات: