شوف عروض بنده اليوم Panda بخصم يصل إلى 55% حتى نفاذ الكميات من مجله بنده

عروض خاصة جداً تقدمها لكم مجموعة بندة السعودية ضمن عروض بنده اليوم بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع لفترة محدودة جداً وتشمل: عروض خاصة على السلع المعمرة والغير معمرة، كما تشمل مجموعة متميزة من الخصومات على أسعار كافة أنواع الزيوت والأرز وغيرها من سلع تموينية، وخصومات أخرى حتى نفاذ الكميات على جميع الإلكترونيات الحديثة والأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ. هذا بالإضافة إلى عروضهم المستمرة على الجوالات، والمفروشات، ومستحضرات العناية بالمرأة والطفل، وغيرهم….

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

خصومات وعروض خاصة جداً اليوم ولفترة محدودة على أسعار السلع الغذائية، ومنها: عرض على سعر زيت الذرة من عافية، وخصم آخر منهم على سعر زيت دوار الشمس من عافية، والزيت النباتي من النخيل، كما بالماركت خصم على سعر الزيت النباتي من العربي، وزيت دوار الشمس من شمس، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار عبوات زيت جوز الهند البكر الممتاز من عافية، ومكرونة رامن سريعة التحضير من سامابانج بالحجمين الوسط والصغير، وخصومات خاصة بالفروع على أسعار زيت الزيتون العضوي من الجوف.

عروض خاصة من بنده هايبر ماركت Panda market

خصومات أخرى من بندة السعودية على أسعار: مزيج زيت الزيتون من كوبوليفيا، وخصم آخر على سعر النكهات اليونانية المختارة من غرين أند بلو، وعرض آخر على سعر زيت زيتون البكر الممتاز من جاست غريك، وزيت الزيتون البكر الممتاز من فيكتوريا، وكذلك عبوات زيت زيتون بيتوتي البكر، كما بالفروع خصومات على أسعار زيت زيتون كولافيتا البكر الممتاز، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار زيت زيتون المراعي Al marai، وخصم آخر على سعر زيت الزيتون العضوي البكر الممتاز من ساسو، ومن ماركة نادك Nadac.

عروض بندة وهايبر بنده Hyper Panda

عروض أخرى من ماركت بنده، ومنها: عرض على مكرونة قليلة الكربوهيدرات من برفيتو، ولازانيا برفيتو 500 جم، كما بالماركت خصم خاص على سعر المكرونة العضوية من برفيتو، وشوربة الشعرية المقلية سريعة التحضير من إندومي بالحجمين الكبير والصغير، وخصم آخر منهم على سعر المكرونة الخالية من الغلوتين من نياما.