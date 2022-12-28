شوف عروض بن داود للأجهزة الكهربائية والالكترونية

عروض بن داود للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أفضل العروض التي تنال رضى الكثير من الأشخاص حيث توفر أموال كثيرة حيث تعتبر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها وأشكالها من الضروريات التي لا غنى عنها في أي منزل، والتي أصبحت مطلب أساسي كالغسالة والثلاجة والبوتاجاز والتلفزيون وكذلك الأجهزة الإلكترونية كأجهزة اللاب توب والتابلت وغيرها من الأجهزة الحديثة التي لم نسمع عنها من قبل، والتي ازداد الطلب عليها خلال الأيام الحالية وكذلك يصعب على البعض شراؤها نظرا لارتفاع أسعارها والعمل على تحقيق المتطلبات اليومية أولا ثم الطرق إلى الأجهزة الأخرى، لذا تعمل العديد من الأسواق التجارية على توفير هذه الأجهزة بأسعار مناسبة للأفراد من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط حتى يتمكنوا من الحصول عليها بمقابل محدود، ومن أبرز هذه الأسواق بن داود.

عروض بن داود للأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية من الأشياء التي لا تستغنى عنها ربة المنزل، لذا قدم بن داود عروض هائلة على الأجهزة الكهربائية:

خلاط يدوي ماركة كيون 49 ريال سعودي.

خلاط براون 1000 وات 289 ريال سعودي.

هاند بلندر فيليبس 109 ريال سعودي.

كما يوفر مهرجان داوود مفرمة كينوود الكهربائية بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط سنكور 300 وات 99 ريال سعودي.

خلاط ومطحنة كينوود 500 وات 119 ريال سعودي.

أيضًا خلاط فيليبس 450 وات بسعر 129 ريال سعودي فقط.

قطاعة فيليبس 89 ريال سعودي.

مضرب بيض كينوود 250 وات 105 ريال سعودي.

كما أن مضرب مولينكس 200 وات 109 ريال سعودي.

عروض بن داود على الأجهزة الإلكترونية

أصبحت الأجهزة الإلكترونية لا تفارق يد كبير أو صغير سواء كان للعمل أو الدراسة أو الترفيه، لذا نعرض لكم عروض بن داود على الأجهزة الإلكترونية: