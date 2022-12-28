شوف عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim بخصم 55% حتى نفاذ الكميات بكل الفروع

توفر محلات بندة ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار السلع المختلفة، ومنها: خصومات على أسعار السلع التمونية ضمن عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim بخصم 55% حتى نفاذ الكميات بكل الفروع بأسعار الجملة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنها خصومات خاصة على أسعار المفروشات وغيرها، وإليكم التفاصيل….

عروض العثيم هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

عروض مميزة نقدمها لكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، وتضم: خصم على سعر أرز هالي سيلا البسمتي بحجم 10 كجم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار معجون الطماطم من فيكتو، وعرض آخر على سعر ورق عنب حدائق شتورة المحشي، وتخفيض آخر على سعر صلصة الطماطم من هالي، وغيرهم من عروض على أسعار طحينة هالي السائلة، وعرض آخر على سعر فول هالي المدمس، وزيتون ايديال الأسود، وخصومات أخرى على أسعار صابون برسيل الأزرق، وخصومات أخرى على أسعار معجون الطماطم من السعودية، ودجاج ساديا المجمد Sadia.

عروض العثيم هايبر ماركت بكافة فروع العثيم

خصومات خاصة اليوم ولفترة محدودة على أسعار أرز الشعلان مزة بحجم 5 كجم، وعرض آخر على سعر حليب أبو قوس السائل، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار مربى حلواني، وغيرهم من عروض على أسعار ورق عنب هالي، وأرز فيكتو مزة سيلا البسمتي 10 كجم، وخصم آخر على سعر أرز فيكتو سيلا البسمتي، وخصم آخر منهم على سعر سكر البيت الناعم بحجم 10 كجم، وخصم آخر على سعر أرز تاج محل البسمتي البنجابي بحجم 10 كجم، أرز هالي مزة البنجابي.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim market

عروض خاصة اليوم ولفترة محدودة على أسعار: شيبس سفوري المالح، وزيتون جرين فارمز الأسود الشرائح، وتخفيض على سعر سكر البيت الناعم بحجم 10 كجم، وأرز تاج محل البسمتي البنجابي بحجم 5 كجم، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار حليب مانا المكثف المحلى، وحليب الخير المجفف، وتنزيل مميز آخر على سعر برطمان شكولاتة نوتيلا، وملح مغنيسيا الصحي الخالي من الإضافات، وعروض مميزة عديدة على باقي أنواع السلع الغذائية من: لحوم ودواجن، وأسماك.