شوف عروض بنده وهايبربنده اليوم بالسعودية أرخص اسعار المنتجات والسلع الغذائية

تصفح الجديد في عروض بنده وهايبربنده اليوم بالسعودية اقوى خصومات وتخفيضات على أسعار السلع بأقل سعر للمنتج، واحصل على منتجاتك المفضلة من السلع الغذائية بتخفيضات حصرية تبدأ من يوم 28 ديسمبر 2022 وحتى 3 يناير 2023، حيث ننقل لكم كل ما هو جديد في تخفيضات هايبر بنده السعودية بجميع الفروع، بما يضمن لك الفرصة لاختيار المنتجات واتمام عملية التسوق من شركة بنده أون لاين للبيع بالتجزئة بأسعار مناسبة، لذا تابع أقوى الخصومات على سعر زيت الزيتون والزيوت النباتية وكذلك أنواع مختارة من الشوكولاتة اللذيذة في عروض خاصة وحصرية خلال الأسبوع، وكذلك تعرف على عروض الحفاضات المختلفة والمزيد من المنتجات المميزة التي تتسم بالجودة الممتازة والسعر المخفض، تعرف على التفاصيل في السطور التالية.

عروض بنده وهايبربنده اليوم بالسعودية

احصل على منتجاتك المفضلة من أصناف زيت الزيتون المعروضة والمتنوعة، جميعها تتميز بالجودة الممتازة ودرجة عالية من النقاء، فهو يستخدم على نطاق واسع في إعداد أشهى الوصفات والحصول على المذاق الأصيل للزيت المستخلص من الشجرة المباركة، وكذلك انعم بفوائدها المتعددة لتناول غذاء صحي متكامل ينعم بمختلف أنواع الفوائد الغذائية، متوفر في النشرة الأسبوعية لهايبر بندة السعودية، وكذلك متاح بالعروض أنواع متنوعة من الزيوت النباتية التي تعتمد على الذرة ودوار الشمس.

زيت زيتون 500 مل بسعر 19.95 ريال بدلًا من 29.95 ريال.

2 عبوة زيت دوار الشمس عافية، بسعر 44.95 ريال بدلًا من 53.95 ريال.

عبوة زيت زيتون بخاخ من عافية بسعر 24.95 ريال بدلًا من 29.95 ريال.

عروض بنده على الشوكولاتة

إذا كنت من عشاق الشوكولاتة فاحصل على نوعك المفضل في أسبوع الحظ من هايبر بنده، العروض متوفرة بمختلف فروع بندة السعودية بأسعار مذهلة وعروض حصرية على العلبة الكاملة، مما يتيح الفرصة لمحبي الشوكولاتة في الحصول على أكثر من نوع بسعر أقل.

عبوة شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي 900 جرام، بسعر 49.95 ريال بدلًا من 109.95 ريال.

3 حبات شوكولاتة كادبوري ميلك سادة، أصابع شوكولاتة فليك، شوكولاتة توبليرون، بسعر 8.95 ريال بدلًا من 13.50 ريال.

شوكولاتة كادبوري 400 جرام بسعر 32 ريال بدلًا من 42.95 ريال.

حفاضات بنده

حفائض أكثر وتوفير أكبر مع تخفيضات بنده وهايبربنده للأسبوع الحالي، مع توافر أنواع عديدة منها، وتخفيضات على جميع المقاسات.