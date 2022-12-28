نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصفيات نهاية العام 2022 خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات نهاية العام 2022 خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والأجهزة الكهربائية، حيث يتوفر خصومات اكسترا الكبرى على الجوال وشاشات التلفزيون والأجهزة الكهربائية، يتوفر مولينكس سوبر أونو قلاية كهربائية سعة 1.5 كيلو بقوة 1800 وات باللون الأبيض بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 22%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 17 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى.

تصفيات اكسترا الكبرى نهاية العام 2022

يتوفر فيليبس قلاية صحية سعة 0.8 كيلو 4.1 لتر باللون الأسود بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 22%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 19 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ كينوود قلاية صحية سعة 5.5 لتر بقوة 1800 وات باللون الأسود بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 24%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 26 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص هواوي نوفا 10 اس اي يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 256 جيجا باللون الفضي بسعر 1399 ريال، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 67 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 59 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات الذكية سامسونج جالكسي زد فليب 4 يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 256 جيجا باللون البنفسجي بسعر 3499 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 12%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 168 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 59 ريال.

تصفيات نهاية العام على الشاشات الذكية

يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 55 بوصة بدقة وضوح فائقة 60 هرتز بسعر 2499 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 32%، ضمن عروض الشاشات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 120 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون سمارت 43 بوصة بدقة وضوح عالية 60 هرتز بسعر 1499 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 28%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 72 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى

يتوفر تيفال غلاية ماء كهربائية سعة 1.7 لتر بقوة 1800 وات باللون الأسود بسعر 199 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 20%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ كلاس برو غلاية ماء كهربائية زجاجية سعة 1.7 لتر بقوة 2200 وات باللون الأسود بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 33%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 4 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر هيتاشي ثلاجة سعة 21.2 قدم بتحكم انفرتر بخار باللون الفضي بسعر 4739 ريال بدلاً من 6059 ريال خصم 22%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 227 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هايسنس ثلاجة باب جانب باب سعة 22.2 قدم بخار بسعر 4459 ريال بدلاً من 5639 ريال خصم 21%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 214 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.