مواصفات وسعر اقوي هاتف سامسونج جلاكسي s23 هاتف المشاهير لن تتخيل المواصفات

لقد قامت شركة سامسونج بالتحدث عن هاتفها الجديد والذي وضحت أنه يمتلك الكثير من المميزات والتطور الذي لم يسبق لها، وفي المعتاد أن شركة سامسونج جلاكسي دائمًا تسعى إلى تطوير سلسلة الهواتف الخاصة بها ولكن هذه المرة قامت بإصدار هاتف يحتوي على مميزات خارقة، كما أن هذا الهاتف أصبح الآن من أهم الهواتف الموجودة في الأسواق وهو ينافس الكثير من الهواتف الأخرى التي تسبقه في الثمن وعلى الرغم من ذلك فهو لديه مميزات تفوق هذه الهواتف، ومن خلال هذا المقال سنعرض أهم ما قالته شركة سامسونج من ناحية المواصفات الخاصة به.

أهم مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23

لقد استطعنا الوصول إلى الكثير من المعلومات التي تخص هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الجديد، ولذلك قررنا أن نكشفها لكم من خلال هذه الفقرة :

تبلغ قوة البطارية الخاصة بهاتف سامسونج جلاكسي اس 23 5000 ملي أمبير وهذه تعتبر من أقوي البطاريات الموجودة في جميع الهواتف.

كما أن دقة الصور في هذا الهاتف الجديد 34.6 بكسل.

كما أن دقة الصور في هذا الهاتف الجديد 34.6 بكسل. أيضًا يتمتع هذا الهاتف بجودة صوت عالية فهو يتمتع بدرجة عالية من النقاء والوضوح.

أيضًا يوجد داخل هذا الهاتف خاصية الشحن السريع الذي من خلاله سوف تستطيع شحن الهاتف في وقت قليل جدًا.

يحتوي على قلم إلكتروني خاص به يمكنك من خلاله التحكم في الهاتف بكل سهولة.

مكونات علبة هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

يوجد داخل علبة هذا الهاتف الجديد بعض المكونات سوف نوضحها لكم بشكل دقيق :