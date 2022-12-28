التخلص من البرص بطريقة آمنة وموثوق بها بمكونات بالمنزل

هناك الكثير من الأبراص القادمة إلى المنازل مؤخرًا، وللتخلص منهم يجب معرفة الطريقة التي نتعامل بها حيث يمكن للأبراص البقاء على قيد الحياة حتى مع وجود ذيولها الرأسية، ويمكنها أيضًا تكوين ذيل جديد لذلك عند التخلص منها عليك أن تضربها على رأسك بدون ذيل ولمعرفة المزيد تابع ما يلي.

طرق التخلص من البرص

كما انه سوف نجد مجموعه من الطرق المختلفه للقضاء على الحشرات المنزليه بكل سهوله ودون وجود مشاكل فيما بعد على المدى البعيد حيث ان هذه الطرق سوف تساعدك في التخلص من القضاء على الحشرات سواء الابراص سواء النمل او غيرها من الحشرات الاخرى كما ان هذه الطرق التي نوضحها لكم خلال المقال تكون غير مختلفه لذلك يمكنكم البدء في استخدامها نقدم عدة طرق يمكن أن تساعدك في التخلص من الأبراص وهي:

يمكنك الاعتماد على قشر البيض للتخلص من الأبراص لأنها طريقة فعالة وغير مكلفة لإخافة الأبراص حيث يعتقد الأبراص أنها بيض ثعبان، وللحصول على أفضل النتائج تأكد من تغيير قشر البيض بانتظام كل 3 إلى 4 أسابيع. ينجذب الأبراص أساسًا للضوء بالقرب من النوافذ أو المداخل الخارجية الأخرى، لذا يمكنك نشر الألواح اللاصقة في تلك المناطق التي تميل فيها الأبراص إلى التشبث. يعتبر الثوم من المواد الطبيعية الرائعة التي تساعد في التخلص من الأبراص، ورائحته القوية تنفره ويبعده عن الأماكن التي يتواجد فيها. وضع قطع من الشاش، أو قطعة قماش مفتوحة المسام، مملوءة بالشيح، ووضعها على مداخل المنزل وفوق الفتحات والمصارف والشرفات، لأن مادة الشيح ترعب السحالي وتطردها مباشرة من محيطها. وضع قشر البيض النيء أمام أبواب المنازل والشرفات، وفي فتحات ومصارف المنزل، حيث أن قشر البيض له رائحة تنفر الأبراص وتبعدها عن المنزل. ضع كرات القهوة ومعجون التبغ أمام المخارج والفتحات التي من المتوقع أن تدخل الأبراص من خلالها، خاصة في الليل عندما تنتشر الأبراص وتنشط حركتها. اصنع خليط من الفلفل الحار والثوم ورشها أمام فتحات ومخارج وأبواب المنزل والشرفات والشبابيك، لأن رائحة الثوم تصد عظايا المنزل.

نصائح لتجنب البرص

من ناحية أخرى نقدم لك نصائح لمنع البرض من دخول المنزل:

الحفاظ على النظافة العامة للمنزل، فهي أهم عامل لإبعاده عند دخولها للمنزل، خاصة أنه بطبيعته يبحث عن أماكن دافئة وقذرة للاختباء، لذلك يجب عليك الحفاظ على الأرضيات نظيفة وممسحة، ولا تترك أشياء متسخة متناثرة حول المنزل، مثل الملابس المتسخة والسجاد والمياه الراكدة وبقايا الطعام. التخلص من مصادر الرطوبة أو المياه الراكدة حتى لا تخلق بيئة تجذب الأبراص مثل حنفيات أو مواسير متسربة أو أي منطقة بها مياه راكدة بشكل عام. احتفظ بالأثاث المنزلي على بعد ست بوصات من الجدران ولا تعلق الكثير من الصور، مع الحرص على إغلاق الشقوق وفتحات النوافذ خاصة أن الأبراص تنجذب إلى الضوء. هكذا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على أهم المعلومات حول طرق التخلص من البرص.

كما أن التخلص من الاابراص المنزلية يكون من اهم الطرق التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الاشخاص والعاده السبب والضحنا لكم مجموعه من الطرق خلال المقر التي يمكنكم الاستفاده منها في طلب القطارات والابراج المنزليه الى الابد ولن تعود اللى ما كانت عليه في السابق وكل هذه الطرق تكون متوفره في المنزل بأسهل المكونات المنزلية، التي لن تحتاج إلى شراء اامصائد التي يتم الإعلان عنها في المنزل.