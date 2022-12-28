نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بمناسبة نهاية العام 2022 تخفيضات كبرى فى مختلف الفروع تصل الى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عن أحدث العروض فى هذا الوقت الحالى ، والتي تتزامن مع رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد ميلاده الرابع والأربعين، ولكن عليك الاسراع وزيارة هايبر؛ حيث أن عرض بنده سيتمر فقط لعدة أيام ويشمل العديد من المواد الغذائية والمنظفات وحفاضات الأطفال، علبة كبيرة من حفاضات بيبي جوي يصل سعرها إلى 100 ريال لجميع الأحجام بعد 120 ريال.

عروض هايبر بندة ديسمبر 2022

اقوي العروض و اقوي الخصومات علي المنتجات الغذائية المختلفة والخضروات و الفواكه الطازجة و الاجهزة المنزلية و العديد من الجوالات الحديثة بارخص الأسعار التي تتناسب مع جميع فئات المتسوقين التي توفرها لكم عروض بنده الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444هـ التي تتميز بتقديم اقل الأسعار لكم تابعونا ليصل اليكم كل جديد عن عروض السعودية .

علبة كريمة الطبخ المراعي، وزن لتر بسعر 16 ريال، بدلًا من 27.75 ريال.

كيلو دهن نباتي غير مملح يوني قولد، بسعر 10 ريال.

كيس بطاطس محلي وزن 2 كيلو، بسعر 2.75 ريال.

كرتونة حليب طويل الأجل كامل الدسم تحتوي على 12 عبوة وزن الواحدة لتر، بسعر 58 ريال.

كيس أرز هندي بسمتي أبيض “أبو كاس” وزن 5 كيلو بسعر 30 ريال.

كيلو صدور دجاج طرية نوع أمريكانا، بسعر 20 ريال.

عروض بنده السعودية بمناسبة نهاية السنة

تحتوي عروض بنده اليوم علي بطاطس كتكو – فلفل أخضر حار – عنب الأسود – بطاطس تيفاني – لقمة القاضي – جون ويست خلطة – صابون بالموليف – جلي زدني برتقال- العلالي لحم -زبادي المراعي – كعك كراكرز جبن – خبز بان دور برجر -فرشلي كريمة – جون ويست رنجة- صابون بالموليف -حب قرع مالح – تمارا معمول تمر-شيبس ليز ماكس- نكتارين.

عروض بنده السعودية على الدجاج