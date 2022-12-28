شوف عروض لولو لنهاية العام ضمن عروض السعودية المميزة بنصف الثمن Lulu Offers

تخفيضات خاصة لفترة محدودة ضمن أقوى عروض لولو لنهاية العام ضمن عروض السعودية المميزة بنصف الثمن Lulu Offers على أسعار جميع المستلزمات المنزلية من اليوم 27 ديسمبر وحتى نهاية العام 31 ديسمبر، حيث لديهم عدة خصومات على أسعار السلع المستوردة من عدة دول بكافة أنحاء فروع المملكة، ويمكنكم الإستفادة منها حصرياً من خلال كتالوج لولو الأسبوعي…

عروض لولو لنهاية عام 2022 Lulu offers

تنزيلات خاصة اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ومنها: المكواه البخارية من كيينود Keenwood بقوة 1100 واط، وتنزيل آخر منهم على سعر فيليبس ماكينة حلاقة اللحية المميزة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر هاتف سامسونج ايه 3 كور 32 جيجا، وتنزيل آخر على سعر سماعة الأذن اللاسيلكية من أيفون آبل X3 لايت باللون الأبيض، وخصم آخر على سعر هاتف آبل aPPLE iphone 14 بسعة 128 جيجابايت باللون الفضي، وعروض أخرى كثيرة.

عروض لولو اليوم ولفترة محدودة جداً بجميع الفروع

تنزيلات خاصة جداً اليوم بكافة فروع لولو هايبر ماركت نقدمها لكم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، ومنها: خصم على سعر توم سميث طقم مفرش السرير المفرد القطعتين، وخصم مميز آخر منهم على سعر هوم ويل ومابل ليف منشفة الحمام المتنوعة الألوان، وغيرهم من عروض أخرى على الشواية الستانليس ستيل من ريلاكس، وخصم آخر منهم على سعر طاولة النزهة من ريلاكس، وكذلك يوجد بالماركت تخفيض على سعر سجادة الشاطئ من ريلاكس، وطائرة الدرون بجهاز تحكم عن بعد قابلة للشحن، كما بالماركت خصم مميز على سعر لعبة السيارة بريموت تحكم، وغيرهم من أجهزة وسلع منوعة.

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تنزيلات وعروض خاصة جداً اليوم بجميع فروع لولو السعودية على أسعار: شيفلاين القطاعة السريعة 3*1 مع غطاء بسعة 800 ملل، كما لديهم خصم آخر على سعر شيفلاين طقم قدور الضغط بسعة 5 لتر+3 لتر+ قدر طهي مع غطاء ومقلاة، وتخفيض مميز آخر على سعر طقم شيفلاين الكامل للطهي من داي كاست 11 قطعة، وغيرهم من تخفيضات على أسعار باقي الأطقم.