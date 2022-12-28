شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية من كتالوج بندة الأسبوعي بخصم 48% بمناسبة العام الجديد

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عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكميات

عروض وخصومات خاصة جداً اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار: الإسباجتي من قودي، وكذلك على سعر مكرونة لاموليزانا، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر لازانيا باريلا، والسكر الناعم والخشن من الأسرة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات محلي ستيفيا الخال من السعرات الحرارية من تروبيكانا سلم، وبسكويت الشاي من تيشوب، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار ويفر ميموريز جوي بكريمة البندق، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار علبة الكوكيز بزبدة التيفاني، وتخفيضات أخرى منهم على شوكو كوكيز مع قطع الشكولاتة الأصلي أمريكانا Americana هيرشيز، وسناكتس نبيل بالكريمة الحامضة والبصل، كما لديهم تخفيضات خاصة على أسعار بسكويت ديجستيف تيفاني.

عروض بنده اليوم وحتى نفاذ الكميات Panda offers

عروض وخصومات خاصة جداً اليوم على أسعار السلع المختلفة، ومنها: خصم على سعر كركيز أمريكانا Americana، وحلوى أنجلو يبلي بارات، كما بالفروع خصومات مميزة أخرى على أسعار باقي الحلوى بالأحجام الأصغر، وبسكويت ماري تيشوب، وغيرهم من تخفيضات خاصة على أسعار حلوى تافينيرز، والعلكة الخالية من السكر بالنعناع من غندور، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار كيك الدونات بالفانيليا والفراولة والشكولاتة من يمامة غندور، وخصومات أخرى منهم على أسعار باقي الحلوى.

عروض بندة السعودية اليوم وحتى نفاذ الكميات

خصومات وعروض مميزة اليوم على أسعار: بسكويت الويفر من أولكر، ووافر غاردينا بالشكولاتة من لوكر، وكذلك لديهم عروض خاصة على أسعار ويفر الشكولاتة من لوكر، وخصم آخر على سعر وافر غاردينيا بالشكولاتة من لوكر، وعرض مميز آخر على سعر ويفر البندق من مينيز جاردينيا، وبسكويت ويفر لوكر كوادراتني بالشكولاتة، وغيرهم من عروض أخرى على باقي السلع.