شوف خصومات مذهلة على ساعات أبل وسامسونج وتخفيضات حتى 54% على الأجهزة عروض اكسترا

خصومات مذهلة على ساعات أبل وسامسونج وتخفيضات حتى 54% على الأجهزة الكهربائية والشاشات، تقدم معارض اكسترا الكبرى خصومات خاصة ضمن تصفيات شهر ديسمبر 2022، حيث يتوفر أبل ساعة الجيل السابع 41 مم جي بي إس بسوار أحمر بسعر 1429 ريال بدلاً من 1849 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 69 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى.

تصفيات 2022 خصومات اكسترا الكبرى

إستكمالاً لسلسلة تصفيات 2022 تشمل خصم خاص على الساعات الذكية :

يتوفر هواوي ساعة سمارت 3 اكتيف 46 مللي بسوار رياضي وإطار أسود بسعر 1289 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 62 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج جالكسي ساعة 4 كلاسيك الذكية 42 مللي باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً

كما تضمنت عروض اكسترا الكبرى ضمن تصفيات 2022 خصومات مذهلة على أجهزة المنزل ومنها:

يتوفر كيقول أي 31 مكنسة وممسحة سمارت بقوة شفط 2200 بي أي باللون الأبيض بسعر 899 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر بيسيل ممسحة البخار 3 في 1 بقوة 1500 وات بلون أزرق/أسود بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 34 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

تتضمن تصفيات 2022 خصومات اكسترا الكبرى على الثلاجات :

يتوفر كلاس برو ثلاجة باب جانب باب سعة 562 لتر 19.9 قدم انفيرتر إنوكس أسود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هاير ثلاجة باب جانب باب سعة 504 لتر 17.8 قدم باللون الأبيض بسعر 2999 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض extra على أجهزة المطبخ

تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصم خاص بمناسبة تصفيات 2022 على أجهزة الخلاط الكهربائي :

يتوفر فيليبس خلاط 2 في 1 سعة 1.9 لتر بقوة 450 وات باللون الأبيض بسعر 139 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر مولينكس سوبر ديو خلاط بقوة 700 وات سعة 2 لتر بسرعتين باللون الأبيض بسعر 249 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض extra للشاشات الذكية

تتضمن تصفيات 2022 خصومات اكسترا الكبرى على الشاشات الذكية :