نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نهاية العام في السعودية للجوالات وإلكترونيات 2022 في المتاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت متاجر عديدة تخفيضات نهاية العام في السعودية 2022 على أكثر المنتجات طلبًا وهى الجوالات والإلكترونيات مع امكانيات احترافية، سواء كنت تريدها للتصفح، أو استخدامها في العمل أو الدراسة، فتوجد هواتف وإلكترونيات لتلبي كافة الأغراض، ونعرضها لكم من أشهر متاجر السعودية مثل اكسترا وهايبر لولو، لتصبح العروض فرصة لا مثيل لها لشراء احتياجاتك بأقل سعر، كما يمكنك اختيار الدفع بالتقسيط للهواتف الذكية.

تخفيضات نهاية العام في السعودية للجوالات وإلكترونيات 2022

صفقات مذهلة وتوفير كبير في تخفيضات نهاية العام في السعودية من هايبر لولو ماركت، ومنها عروض خاصة بأجهزة ايفون، وتتنوع بين أحدث الإصدارات من ايفون 14 وإصدارات مميزة من سلسلة ايفون 12، ومتاح في التخفيضات أيضًا إصدارات عديدة من سامسونج جالكسي، سواء الجوالات القابلة للطي؛ لتتمكن من استخدام جوالك بالشكلين، وأيضًا جوالات مثل سامسونج جالكسي S22+، ومع توافر التخفيضات على الهواتف الذكية تصبح الأسعار هى الأفضل على الإطلاق.

ايفون 14 مع 128 جيجا بسعر 3479 ريال بدلًا من 3799 ريال، أو قسط شهري 166.22 ريال على 36 شهر.

سامسونج جالكسي S22+ الجيل الخامس، بسعر 3799 ريال بدلًا من 4149 ريال، وبالتقسيط 315.29 ريال.

ابل اير بودز برو الجيل الثاني بسعر 975 ريال بدلًا من 1049 ريال.

تخفيضات اكسترا نهاية العام 2022

يشتهر متجر اكسترا باحتوائه على كافة أنواع الجوالات والأجهزة الإلكترونية والعديد من أدوات المنزل، فيتوافر من الجوال كافة إصدارته المختلفة في حجم ذاكرة التخزين الداخلية وقد تختلف في حجم الرامات أيضًا، ويتوافر في تخفيضات نهاية العام الجوالات الأكثر مبيعًا في معارض اكسترا؛ ومنها جوال فيفو Y16 4G مع ذاكرة تخزين 64 جيجا، وأيضًا سامسونج جالكسي زد فولد 3 5G مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا، وبالطبع أجدد الجوالات التي ظهرت في الشهور الماضية وهو ابل ايفون 14 برو مع ذاكرة تخزين 128 جيجا، لذا استفيد من الخصم الأن وتعرف على المواصفات.

ايفون 14 برو باللون البنفسجي أو الأسود أو الذهبي، بسعر 4699 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعر 6459 ريال بدلًا من 6799 ريال.

أوبو A16K بسعر 474 ريال بدلًا من 499 ريال.

فيفو Y16 بسعر 599 ريال بدلًا من 619 ريال.

هواوي نوفا 9 SE بسعر 779 ريال بدلًا من 1199 ريال.

أسعار الإلكترونيات في عروض نهاية العام

هواوي سماعة أذن فري بودز SE بسعر 179 ريال بدلًا من 199 ريال.

ساعة ذكية هواوي بسعر 299 ريال بدلًا من 499 ريال.

ساعة ابل الإصدار الثامن بسعر 1899 ريال بدلًا من 1969 ريال.

اغتنم الفرصة وبادر بشراء احتياجاتك من الهواتف الذكية والإلكترونيات في تخفيضات نهاية العام في السعودية.