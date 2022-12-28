نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تمتع بعروض نهاية العام من لولو هايبر ماركت الرياض والحائل والخرج في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت الخراج والرياض والحائل على جميع مستلزمات المنزل، تقدم هذا الأسبوع مهرجان عروض زحمة نهاية العام على مجموعة هائلة من المنتجات المتنوعة التي لا غنى عنها في كل منزل، بحيث تمثل بشرى عظيمة لكل أهالي المحافظات السابق ذكرها في المملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة فالعروض متاحة حتى نهاية ديسمبر أو نفاذ الكمية أيهما أقرب. عروض نهاية العام من لولو هايبر ماركت المتنوعة صني زيت طبخ سعة 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

التنمية دجاج مجمد وزن الحبة 600 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

عرض خاص على دوف قالب الجمال الأبيض عرض به 4 حبات بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 31.75 ريال.

فيري بلس سائل غسيل الصحون سعة 800 مل بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

صحن طماطم وزن 900 جرام بسعر 1 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال. لعبة سيارة بريموت تحكم بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

طائرة درون بجهاز تحكم قابلة للشحن بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

ريلاكس شواية ستانلس ستيل بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

ريلاكس طاولة نزهة بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

وعرض خاص على ريلاكس سجادة شاطئ مقاس كبير بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 46 ريال.

هوم ويل أو مابل ليف منشفة حمام مقاس 70*140 بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 43 ريال.

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