نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 ايام خصم يصل إلى ٨٠% علي جميع المنتجات في المقال التالي
أقوى عروض بنده السعودية احصل عليها من خلال فروع الهايبر الموزعة بين مدن السعودية، والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع بأقوى التخفيضات التي تزيد عن نصف ثمن المنتج، وتوفر شركة بنده العديد من الخدمات مثل عربات التسوق سهلة الاستخدام، وهذا حتى تسهل على العميل وضع كافة الأغراض والسير بها، كما يتوفر أيضًا بشركة بنده خدمة الشحن والتوصيل عند التسوق عبر الإنترنت.
عروض بنده اليوم
يوجد تخفيضات ضخمة هذه الفترة على مختلف أنواع الجوالات بأسعار في متناول جميع الفئات، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:
- استمتع بأقوى التخفيضات على جوال من ماركة هواوي نوفا واي 70 سعة تخزينية للهاتف تصل إلى 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 729 ريال سعودي.
- كما يتوفر أيضًا داخل هايبر بنده بالسعودية هاتف من ماركة شاومي 10 سي سعة تخزينية تصل إلى 64 جيجا بايت بسعر 559 ريال بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- تخفيضات ضخمة من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية على هاتف من ماركة شاوي 10 سي سعة تخزينية تبلغ نحو 128 جيجا بايت بسعر 619 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
لا تفوت أقوى الخصومات على الجوالات الذكية داخل هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، والتي من بينها ما يلي:
- عرض خاص على هاتف من ماركة نوكيا 110 بسعر لا يقاوم 110 ريال سعودي بدلاً من 132 ريال سعودي.
- احصل من تنزيلات هايبر بنده الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية على هاتف من ماركة نوكيا سي 30 سعة تخزينية تبلغ نحو 64 جيجا بايت بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده السعودية على هاتف من ماركة أبو أي 55 سعة تخزينية للهاتف 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى 4 جيجا بايت رام بسعر يصل إلي 749 ريال سعودي بدلاً من 919 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على هاتف من ماركة نوكيا بلس سي01 سعة تخزينية للهاتف 16 جيجا بايت بسعر لا يقاوم 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 ايام خصم يصل إلى ٨٠% علي جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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