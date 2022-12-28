شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 ايام خصم يصل إلى ٨٠% علي جميع المنتجات

أقوى عروض بنده السعودية احصل عليها من خلال فروع الهايبر الموزعة بين مدن السعودية، والتي يمكنك من خلالها الاستمتاع بأقوى التخفيضات التي تزيد عن نصف ثمن المنتج، وتوفر شركة بنده العديد من الخدمات مثل عربات التسوق سهلة الاستخدام، وهذا حتى تسهل على العميل وضع كافة الأغراض والسير بها، كما يتوفر أيضًا بشركة بنده خدمة الشحن والتوصيل عند التسوق عبر الإنترنت.

عروض بنده اليوم

يوجد تخفيضات ضخمة هذه الفترة على مختلف أنواع الجوالات بأسعار في متناول جميع الفئات، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

استمتع بأقوى التخفيضات على جوال من ماركة هواوي نوفا واي 70 سعة تخزينية للهاتف تصل إلى 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 729 ريال سعودي.

كما يتوفر أيضًا داخل هايبر بنده بالسعودية هاتف من ماركة شاومي 10 سي سعة تخزينية تصل إلى 64 جيجا بايت بسعر 559 ريال بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.

تخفيضات ضخمة من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية على هاتف من ماركة شاوي 10 سي سعة تخزينية تبلغ نحو 128 جيجا بايت بسعر 619 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

لا تفوت أقوى الخصومات على الجوالات الذكية داخل هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، والتي من بينها ما يلي: