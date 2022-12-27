نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد عبر الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهداف مؤسسة الشيخ محمد بن زايد الخيرية مساعدة المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود لذلك تقدم العديد من المساعدات المالية لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ولكي يتمكن المواطن أو غيره من الفئات المستحقة من الحصول على هذه المساعدة عليه ملأ طلب الكتروني من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، مزيد من التفاصيل في هذه السطور.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد

أتاحت مؤسسة الشيخ محمد ابن زايد الخيرية الحصول على المساعدة المالية بشكل الكتروني للتسهيل على الأشخاص المستحقين، وذلك عبر اتباع هذه التعليمات:

الدخول على موقع ديوان الشيخ محمد بن زايد وهو:https://mbrch.gov.ae/

النقر على أمر الخدمات الالكترونية ومنه يتم تحديد خيار تقديم طلب مساعدة.

إتمام جميع بيانات التسجيل في المربعات الخالية الخاصة بها.

الضغط بالموافقة على التعليمات والشروط الخاصة بالطلب.

النقر على أيقونة التسجيل.

طريقة الاستعلام عن طلب المساعدات المالية من سمو رئيس الدولة

يمكن الاستعلام عن طلب المساعدات المالية من الشيخ محمد بن زايد بطريقة بسيطة وتتمثل فيما يلي:

الدخول على رابط مؤسسة الشيخ محمد بن زايد وهوhttps://mbrch.gov.ae/.

الضغط على خيار شؤون المواطنين.

النقر على أمر خدمة الاستعلام عن الطلب.

تعبئة بعض المعلومات ومنها رقم الهوية ورقم الملف ورمز التحقق الظاهر بالصفحة.

النقر على كلمة استعلام.

يتم استعراض كافة البيانات عن المساعدة المطلوبة، وحالة الطلب بالقبول أو الرفض، وفي حال الرفض يتم استعراض الأسباب التي أدت لرفض الطلب.

أوجه الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

حددت مؤسسة الشيخ محمد بن زايد عدد من الأوجه التي تستوجب الحصول على المساعدة المالية المقدمة من المؤسسة وهي كالتالي: