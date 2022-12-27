نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ألحق عروض أسواق العثيم السعودية على منظفات والمساحيق حتى ٢٧ ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم السعودية من أكبر الأسواق وأكثرها شهره حيث تعرف من بين الكثير من الأسواق في العالم العربي في تقديم أقوى العروض والتخفيضات الهائلة على جميع منتجاتها الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة وايضا العناية بالأطفال، وهنا سوف نقدم أقوى عروضه على المساحيق ومنظفات الأرضيات بأسعار منخفضة ترضي جميع الأسر السعودية وتكفي احتياجاتهم المنزلية، كما نرى في هذا الوقت زيادة الاسعار الرهيب الذي جعل من كل أسرة تعاني العناء ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أقوي عروض العثيم السعودية على المنظفات والمساحيق حتى أخر ديسمبر.

آخر عروض العثيم على المنظفات

تقدم أسواق العثيم أقوي العروض على المنظفات بأسعار هائلة حتى نهاية ديسمبر هيا بنا تعرف عليها وهي كالتالي:-

منظف كلوركس صنوبر ٣ لتر ٥×١ بسعر ١٨،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩،٩٥ ريال سعودي.

مطهر أرضيات العجيب لافندر ٣ لتر بسعر ٩،٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٩،٩٥ ريال سعودي.

منظف سوبر جل العملاق ٢٠٠٠ جرام بسعر ١٦،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣،٩٠ ريال سعودي.

مطهر ومنظف سنوفا عطور فرنسية ٣ لتر بسعر ١١،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠،٥٠ ريال سعودي.

منظف حمام فلاش ٩٤ مل بسعر ١٤،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠،٩٥ ريال سعودي.

أقوي عروض العثيم على المساحيق

سوف نقدم هنا أقوي عروض العثيم على المساحيق بتخفيضات هائلة تفوق الخيال هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-