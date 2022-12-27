شوف أقوى عروض لولو هايبر نهاية السنة على أقوى وأحدث الأجهزة المختلفة بخصومات هائلة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تنفرد بأقوى كرنفال نهاية السنة في جميع متاجر لولو المختلفة على تشكيلة ولا أروع من الأجهزة المختلفة بخصومات مميزة. كما أنها في مجلة لولو هايبر الجديدة تقدم عروض مناسبتين هي نهاية السنة وأيضاً عروض نهاية الشهر على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون بأسعار لن تجدها في أي مكان. كما يمكنك الحصول على المنتج الذي تفضله عبر التسوق على الإنترنت أو الذهاب إلى المتجر ومشاهدته على الواقع لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الإلكترونية بخصومات مذهلة اشتري هاتف سامسونج أي 03، يعمل بنظام أندرويد 11، ومزود بشاشة مقاسها 6.7 بوصة. يتميز الهاتف بمساحة داخلية سعتها 64 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام، من الجيل الرابع. ويحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 48+8 ميجت بيكسل، وأخرى أمامية دقتها 4 جيجا بايت رام, بسعر 499 ريال سعودي. احصل على خصم 30 ريال على هاتف سامسونج أي 13 من الجيل الرابع بشبكة 4G، وشاشة مقاسها 6.6 بوصة. كما يحتوي على أربع كاميرات في الخلف تتميز بدقة وضوح عالية الجودة هي 50+5+2+2 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12، ورامات بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرت تخزين داخلي سعتها 128 جيجا بايت. بسعر 699 ريال بدلاً من 729 ريال سعودي.

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