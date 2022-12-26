نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع عبارات تهنئة براس السنة الميلادية 2023 للأهل والأقارب والأصدقاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة عبارات تهنئة براس السنة الميلادية 2023 هي من أكثر الكلمات والرسائل التي يتم تبادلها بين جميع الأفراد وبعضهم البعض من أجل تقديم التهنئة إلى الأهل والأقارب والأحباب بمناسبة بَدْء عام ميلادي جديد ، ومن خلال موقع ثقفني في الفقرات والأسطر التالية ، سوف يتم تقديم مجموعة من أجمل وأروع كلمات المعايدة والتهنئة والبطاقات والرسائل والصور الخاصة بتهاني السنة الجديدة.
أروع عبارات تهنئة براس السنة الميلادية 2023
من أجمل أمثلة كلمات وعبارات التهنئة براس السنة الميلادية الجديدة 2023م، ما يلي:
- اللهم في عام 2023م؛ ارزقنا جميعًا سعادة القلب وإشراقة الروح وزوال الهم والغم والأحزان.
- اللهم اجعل عام 2023م عام نغاث فيه من الآلام والأحزان، واجعله عامًا سعيدًا مليئًا بالخيرات.
- أسأل الله تعالى العلي القدير أن يجعل العام الجديد هو عام تحقيق الأمنيات لكم جميعًا.
- كل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب، وعلى طاعته دائمين، وبحب اله دائمًا وأبدًا متجمعين.
- دعونا في بداية العام الجديد، نردد هذا الدعاء: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وحقق لنا أمانينا.
- أتمنى أن يجلب لك العام الميلادي الجديد كل الخيرات والبركات والصحة والمسرات.
أحدث عبارات بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023
إليكم مجموعة من أحدث عبارات التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الحصرية:
- ربي إن في قلبي أمور أتمناها ولا يعلمها سِواك، فاجعلني أراها وأسعد بها في العام الجديد، واجعلها لي خيرًا يا رب العالمين، كل عام وأنتم بخير.
- أتقدم إلى أبي وأمي وأخواتي وأصدقائي وزملائي وأقاربي وكل أصحاب الفضل علينا بأسمى معاني التهاني والأمنيات القلبية بعام جديد سعيد مليء بالخير والسعادة.
- وما بداية العام الجديد سوى بداية جديدة لقلوبنا وعقولنا، فيارب اجعلها لنا جميعًا خير وسعادة واستبشار.
- تهنئة أبعثها من الوريد إلى الوريد، لكي أكون أول المهنئين بالعام الجديد قبل الزحمة والمواعيد.
- اللهم اجعله عام جديد فيه يغاث الناس من كل ما يؤلمهم أو يحزهم، عام جديد سعيد,
- مع حلول العام الجديد 2023م؛ أسأل الله تعالى لي ولكم البركة في العمر، والصحة في الجسد، والسعة في الرزق، والسعادة الدائمة.
- أنقل لكم أسمى التهاني القلبية والأمنيات الصادقة بأن يحقق الله تعالى آمالكم وأحلامكم وكل ما تطوق إليه أنفسكم وتتمناه في العام الجديد، عام سعيد.
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