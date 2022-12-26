خطوات الحصول على مساعدة مالية من الشيخ محمد راشد ال مكتوم

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عمر شويل - جدة مساعدة مالية من الشيخ محمد راشد من المساعدات التي تقدمها مؤسسته الخيرية للعديد من الفئات بشرط توافر جميع الاشتراطات المطلوبة في طالب المساعدة، وهي مساعدة تتخطى حدود دولة المملكة حيث يمكن لمواطني دول التعاون الخليجي الحصول عليها كذلك المقيمين بأراضي الإمارات العربية المتحدة، ويجب تقديم طلب للحصول على هذه المساعدة، وهذا ا سنوضحه في السطور التالية.

طريقة تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد

تعمل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية على تقديم العديد من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين لحل مشاكلهم المالية والمساهمة في تجاوز الظروف الاقتصادية المختلفة التي يمرون بها، ولتقديم طلب المساعدة يجب المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الالكتروني الخاص بمؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيريةبمؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية.

تحديد خيار( خدمات الكترونية) من الخيارات الموضحة بالقائمة العلوية بالصفحة.

النقر على اختيار تقديم مساعدة مالية من النافذة المنبثقة.

الاطلاع على الشروط والأحكام ثم تعبئة البيانات اللازمة.

رفع الأوراق المطلوبة الكترونيا.

الموافقة على الشروط ويليه النقر عل زر تقديم الطلب.

يتم دراسة الطلب من قِبل القائمين على المؤسسة وانتظار وصول الرد.

كيفية الاستعلام عن طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد

بعد تقديم الطلب لمؤسسة محمد بن راشدتقديم الطلب لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية يمكن للمستخدم الاستعلام عن حالة الطلب الخاص به إلكترونياً عبر اتباع هذه التعليمات:

الدخول على الرابط السابق لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية.

النقر على زر استعلام عن طلب المساعدة المالية.

كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد ومنها رقم هويته الوطنية ثم رقم الطلب الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التقديم إلى جانب رقم الملف الخاص به.

إنهاء جميع الخطوات ثم النقر على أمر استعلام.

استعراض نتيجة الطلب إذا ما تم قبوله أو رفضه.

الفئات المستحقة للدعم المالي من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

نتعرف معاً على الفئات المستحقة للدعم المالي المقدم من المؤسسة الخيرية للشيخ محمد بن راشد ومنها ما يلي: