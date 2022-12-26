نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لو أنت قوي الملاحظة هتوصل للحل في 20 ثانية فقط”.. 1% فقط عثروا على قطتين بالصورة| فهل أنت منهم ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر شخص يدعى “هيكتيك نيك” خداعًا بصريًّا على وسائل التواصل الاجتماعي وتحدى الأذكياء أن يحلوا اللغز، ولو “أنت قوي الملاحظة هتوصل للحل في 20 ثانية فقط”، لأنه وفقًا لـ”هيكتيك” فقد وصل 1% فقط إلى القطتين في الصورة التي نشرها وطلب من المشاركين الكشف عن القطتين فيها، وتحتوي الصورة على غرفة فيها بها رجل يجلس على أريكة يقرأ الجَرِيدة، بينما زوجته تجلس على كرسي في مقابله، أما ابنتهما فهي تجلس على الأرض وتلعب، وللوهلة الأولى تلعب على منظقة الوهم البصري فتُحيّر العقل وتتحدى وظائف الدماغ، فتصعب محاولة الكشف عن القطتين.

1% فقط عثروا على قطتين بالصورة

وأكد “هيكتيك” أن 1% فقط من المشاركين في هذا التحدي البصري عثروا على قطتين في الصورة التي نشرها، إذ كان من الصعب تحديد القطط المخفية في الغرفة، خصوصًا أنها مموهة في خلفية الغرفة.

ومع ذلك فإن باقي مكونات الصورة، وهي الزوج والزوجة والابنة من السهل رؤيتهم في الغرفة، أما بالنسبة للقطط فالوضع كان مختلفًا، إذ يتطلب الأمور مزيدًا من التركيز وإعمال العقل للوصول إلى مكان القطتين.

أين مكان القطتين؟

وتقبع القطة الألى تحت ساق الرجل الذي يقرأ الجريدة وهو جالس على الأريكة، أما بالنسبة للقطة الثانية فهي توجد في حضن الزوجة التي تجلس على السرير، وربما وصل أحد المشاركين إلى مكان قطة واحدة وصعب عليه الأمر في اكتشاف الثانية، أما صاحب التركيز العالي فقد يصل إلى القطتين في أقل من العشرين ثانية، ومع كلٍّ، فإن هذه الصورة الوَهميّة والخادعة للبصر، مُجرّد أسلوب ممتع ومشوق لاختبار مُعدّل الذكاء، وهو عبارة عن اختبار مُعدّل ذكاء فعلي لمعرفة حجم ذكاء الإنسان وسرعة البديهة لديه.

والآن، كم من الوقت وصلت لمعرفة مكان القطتين بالصورة بعد ما رأيت الحل؟.. ورغم وصول البعض للحل في وقت قياسي، فإن هذه الصورة قد تركت الآف الآخرين الذين شاركوا في التجربة في حيرة أثناء محاولة البحث عن القطتين داخل الغرفة التي بها ثلاثة أشخاص وبعض الأساس، لكن المفيد في الأمر وفق الدراسات المختلفة، أن أنه كلما مارس عقل الإنسان فك الألغاز الصعبة كان أكثر ذكاءً.