نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق أقوى عروض نهاية العام من أسواق العثيم مول على جميع مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم مول الأسبوعية تقدم أقوى عروض وتخفيضات نهاية العام على جميع مستلزمات المنزل، واحتياجاتك اليومية من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية، وحتى الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ولا يفوتك الاطلاع على شروط وأحكام مسابقات أسواق العثيم للفوز بآلاف الهدايا والجوائز التي تقدمها لعملائها الكرام بمناسبة الذكرى السنوية لها، فبادرو بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية للسلع الغذائية زبدة ماريتا غير مملح بسعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

زيتون يوناني كالاماتا جامبو بسعر الكيلو 20.95 ريال سعودي.

جبن انكور فيتا سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.

وأقوى العروض على جبن فريكو ايدام معتدل بسعر الكيلو 43.75 ريال سعودي. كيلو تفاح أخضر بسعر 5.75 ريال سعودي.

بابايا جيزاني بسعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

عنب أسود بسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

تمر أمل اخير خلاص القصيم وزن الحبة واحد كيلو جرام بسعر 8.45 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بالعظم بسعر الكيلو 41.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم بسعر الكيلو 48.95 ريال سعودي.

لحم تيس بلدي بالعظم بسعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو.

وأقوى العروض على لحم حاشي بدون عظم بسعر الكيلو 35.95 ريال سعودي. عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية الصغيرة كيون آلة تحميص وشوي بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

محضر قهوة بانيكس بسعر 52 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

غلاية ماء من كيود سعة 1.7 لتر 149 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

خلاط هاكتك 3*1 بسعر 114 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

ميكرويف من جيباس سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

عجانة بانيكس قوة 400 واط 95 ريال سعودي بدلاً من 157.55 ريال.

قطاعة خضار من اي تي سي بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

وأقوى العروض على سخان سندوتش من اي تي سي بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال. عرض خاص على 2 ترمس ديفا سعة واحد لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال.

قدر ضغط سوير بي كهربائي سعة 6 لتر بسعر 210 ريال سعودي بدلاً من 272 ريال.

مقلاة بنجين مقاس 26 سم 69 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

طقم قدر بلاكستون مكون من 11 قطعة بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 210 ريال.

طقم حافظة طعام من بلاكستون مكون من ثلاث قطع بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال.

طقم عشاء كوتاهيا مكون من 24 قطعة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

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