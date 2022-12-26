نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض نهاية العام من لولو ماركت على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لولو ماركت باقة من اقوى العروض في نهاية العام على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة، كما يتضمن العرض تخفيضات على ملحقات الهاتف والجوالات من مختلف العلامات التجارية العالمية. من بين أجهزة الشركات المطروحة منتجات اوبو، سامسونج، نوكيا، فيفو، وأيفون، وكذلك شاومي وموتورولا، ولينوفو وغيرها بأسعار تنافسية. ويعتبر هايبر لولو من اشهر المولات في المملكة العربية السعودية وتقدم أكبر الخصومات على الإلكترونيات. عروض لولو ماركت وفر 60 ريال عند شراء هاتف نوكيا سي 21 بلس سعة 64 جيجا، يعمل بنظام أندرويد 11، سعر الحبة 399 ريال بدلا من 459 ريال سعودي.

احصل على جوال نوكيا جي 21 سعة 64 جيجا سعر الهاتف قبل الخصم 569 ريال وبعد التخفيض أصبح 499 ريال سعودي، قيمة الخصم 70 ريال. يمكنك الحصول على جوال سامسونج أي 03 سعة 64 جيجا بايت مقابل 499 ريال فقط، اندرويد 11، رام 4 جيجا بايت مقاس الشاشة 6.7 بوصة. يمكنك الآن الحصول على سامسونج جالكسي أي 03 كور سعة 32 جيجا بايت. مقابل 339 ريال بدلا من 369 ريال سعودي.

مقابل 439 ريال فقط بدلا من 409 ريال تستطيع شراء هاتف سامسونج أي 03 سعة 32 جيجا بايت. عروض لولو هايبر ماركت احصل على ايفون 14 بلس سعة 128 جيجا، بسعر 3999 ريال بدلا من 4199 ريال سعودي. قيمة الخصم مائتي ريال في حالة الشراء الفوري. كما يمكنك شراؤه بالتقسيط بدفع قسط شهري 191.06 ريال على 36 شهرا.

تستطيع الحصول على أبل أيفون سعة 128 جيجا بايت وتوفير 200 ريال سعودي. حيث يتم عرضه مقابل 3599 ريال بدلا من 3799 ريال سعودي. احصل على ساعة أبل الذكية نظام تحديد المواقع الإصدار الثامن 45 ملم. سعر الحبة 1899 ريال بعد الخصم بينما السعر الأصلي كان 1969 ريال بخصم قدره سبعين ريال سعودي.

سماعةأ ذن لاسلكية أبل إير بودز 2 سعر الواحدة الآن 439 ريال بدلا من 699 ريال. هاتف أوبو أي 16 كي سعة 64 جيجا بايت سعر الحبة 599 ريال فقط بعد الخصم بدلا من 649 ريال، وبذلك يمكن للعميل توفير 50 ريال. هايبر لولو تخفيضات يعرض لولو هايبر ماركت هاتف سامسونج زد فولد 4 سعة 256 جيجا الجيل الخامس. مقابل 6499 ريال بدلا من 6799 ريال. احصل على هاتف لينوفو كي 15 بلس الذكي 128 جيجا مقابل 499 ريال بدلا من 799 ريال.

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