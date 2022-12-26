نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم ولمدة ٥ أيام تنزيلات نهاية العام تصل الى ٧٠% في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى الخصومات يمكنك الحصول عليها من عروض العثيم السعودية هذه الفترة، ولعل هذا يرجع إلى العروض الترويجية بمناسبة نهاية العام، وذلك لأن شركة العثيم تحرص على مساندة ودعم العملاء في كل وقت، وخاصةً في المناسبات والأعياد لذا تقدم عروض جبارة على أهم المنتجات الأساسية، والتي لا يستغنى عنها العملاء في المنزل بشكل مستمر، وسوف نتطلع معكم على أهم العروض المقدمة من هايبر العثيم.
عروض العثيم السعودية
تخفيضات العثيم مذهلة بشكل كبير هذه الفترة، ومن أفضل هذه العروض ما يلي:
- مطهر ديتول مقدار 2 لتر بسعر 49.95 ريال سعودي.
صابون صحون شير سائل ليمون مقدار واحد لتر بسعر 50.50 ريال سعودي.
ملين ملابس ركس وردي مقدار 2 لتر بسعر 6.50 ريال سعودي.
ورق مطبخ ركس رول 23 سم بسعر 2.50 ريال سعودي.
مزيل عرق نيفيا رجالي منعش مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.
مزيل عرق نيفيا نسائي بخاخ مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.
فوط فليدا جلد تمسيح أرض بسعر خاص 6.95 ريال سعودي.
مزيل عرق نيفيا نسائي حساس مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.
خصومات العثيم السعودية
- معجون كولجيت توتال مبيض مقدار 125 مللي بسعر 11.95 ريال سعودي.
ماكينة حلاقة جيليت فينوس نسائية عدد 2 حبة بسعر 18.95 ريال سعودي.
جبن المراعي شيدر كاسات مقدار 900 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
معجون كولجيت توتال نعناع مقدار 125 مللي بسعر 11.95 ريال سعودي.
مطهر شير صنوبر مقدار 3 لتر بسعر 7.50 ريال سعودي.
مطهر شير ورد مقدار 3 لتر بسعر 7.50 ريال سعودي.
شامبو شولدرز كثافة جديد مقدار 400 مللي بسعر 14.95 ريال سعودي.
شامبو شولدرز فريش جديد مقدار 400 مللي بسعر 14.95 ريال سعودي.
مفروم غنم أمريكا مقدار 400 جرام بسعر 6.25 ريال سعودي.
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