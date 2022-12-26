نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم ولمدة ٥ أيام تنزيلات نهاية العام تصل الى ٧٠% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الخصومات يمكنك الحصول عليها من عروض العثيم السعودية هذه الفترة، ولعل هذا يرجع إلى العروض الترويجية بمناسبة نهاية العام، وذلك لأن شركة العثيم تحرص على مساندة ودعم العملاء في كل وقت، وخاصةً في المناسبات والأعياد لذا تقدم عروض جبارة على أهم المنتجات الأساسية، والتي لا يستغنى عنها العملاء في المنزل بشكل مستمر، وسوف نتطلع معكم على أهم العروض المقدمة من هايبر العثيم.

عروض العثيم السعودية

تخفيضات العثيم مذهلة بشكل كبير هذه الفترة، ومن أفضل هذه العروض ما يلي:

مطهر ديتول مقدار 2 لتر بسعر 49.95 ريال سعودي.

صابون صحون شير سائل ليمون مقدار واحد لتر بسعر 50.50 ريال سعودي.

ملين ملابس ركس وردي مقدار 2 لتر بسعر 6.50 ريال سعودي.

ورق مطبخ ركس رول 23 سم بسعر 2.50 ريال سعودي.

مزيل عرق نيفيا رجالي منعش مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.

مزيل عرق نيفيا نسائي بخاخ مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.

فوط فليدا جلد تمسيح أرض بسعر خاص 6.95 ريال سعودي.

مزيل عرق نيفيا نسائي حساس مقدار 150 مللي بسعر 13.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم السعودية