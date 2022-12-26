نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الفرصة الأخيرة اكسترا الكبرى حتى 40% على الشاشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الفرصة الأخيرة اكسترا الكبرى حتى 40% على الشاشات والأجهزة الكهربائية، عروض الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر تتضمن خصومات على الأجهزة والشاشات، حيث يتوفر تكنو بوفا نيو يدعم شبكة الجيل الخامس 5جي سعة 128 جيجا باللون الأسود بسعر 749 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 25%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 36 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض الفرصة الأخيرة اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص هواوي ميت 50 برو يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 512 جيجا باللون البرتقالي بسعر 4799 ريال، ضمن عروض نهاية العام الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 230 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 799 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا السعودية هواوي نوفا واي 61 يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 64 جيجا باللون الأخضر بسعر 539 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 7%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 26 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر هوفر مكنسة محمولة للسجاد والمفروشات وبقع الأرضيات بلون أزرق/رمادي بسعر 499 ريال بدلاً من 689 ريال خصم 27%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية خصك الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 24 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى فيليبس مكنسة كهربائية بقوة 2100 وات وسعة الغبار 2 لتر باللون الأسود بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 39 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الإلكترونيات اكسترا الكبرى

يتوفر أبل ماك بوك برو إم 2 بحجم 13.3 بوصة سعة 256 جيجا و8 جيجا بالبصمة باللون الرمادي بسعر 5459 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 9%، ضمن عروض الإلكترونيات خصومات اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 261 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الفرصة الأخيرة من شهر ديسمبر أسوس اكس 515 اي ام دي ريزون 3 بحجم 15.6 بوصة سعة 4 جيجا 256 جيجا باللون الأزرق بسعر 1199 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 37%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 58 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات الذكية شهر ديسمبر

يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 75 بوصة بدقة وضوح فائقة 60 هرتز بسعر 3999 ريال بدلاً من 6099 ريال خصم 34%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات الشاشات الذكية سامسونج تلفزيون سمارت 75 بوصة بدقة وضوح فائقة 120 هرتز بسعر 7999 ريال بدلاً من 12499 ريال خصم 36%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 383 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ اكسترا السعودية

يتوفر برنسيس ماكينة صنع خبز صاج بقوة 1800 وات باللون الأسود بسعر 279 ريال بدلاً من 439 ريال خصم 36%، ضمن عروض أجهزة المطبخ مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 14 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو ماكينة صنع الخبز العربي بحجم 30 سم وقوة 1800 وات باللون الأبيض بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 40%،مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 9 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر.