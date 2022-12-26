نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو حتى 31 ديسمبر بخصومات ممبزة في كافة الفروع والأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يتعدى نصف الثمن نقدم لكم أقوى عروض لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة جداً على أسعار السلع الغذائية، وخاصة المحفوظة، فتابعوا باقي المقالة لمعرفة مزيد من التفاصيل….

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

توفر محلات لولو بكافة فروعها بالمملكة العربية السعودية مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم على سعر السمك الفيليه بالحجم الكبير من Al kabeer، كما لديهم خصم مميز على سعر سمك بونيتو الشرائح من العربية، وتخفيض آخر منهم على سعر نقانق الدجاج من بينوي، وبؤجر مع ناجت وأصابع دجاج دو بحجم 500 جم، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار البط الكامل المجمد من داري Dari، والبطاطس المقلية من شيفر، كما لديهم خصم آخر على سعر فطيرة البراتا السادة من كاوين من تشياتي، بالإضافة إلى العروض المميزة الأخرى على أسعار شرائح اللحم البقري من أومرون، وكذلك لديهم عرض آخر على سعر لحم العجل من بوبي، وسمك دوري الفيليه من الكبير Al kabeer.

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تنزيلات وخصومات خاصة جداً اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار: باقي السلع الغذائية، ومنها سوبر شيش كباب الغنم من أمريكانا Americana، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار أمريكانا تكا وشيش الطاووق، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار عبوات الخضروات المجمدة.

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توفر محلات لولو خصومات أخرى.