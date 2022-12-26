شوف عروض العثيم السعودية خصومات وتخفيضات نهاية العام 50% حتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة وتسويق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية، تقدم خصومات لا حصر لها، كما توفر المزيد من المنتجات التي يحتاج إليها كافة العملاء بشكل مستمر من أجل تسوق لا نظير له، خاصة وأن اسواق عبد الله العثيم توفر منتجات متنوعة فيما يخص كافة متطلبات المطبخ بشكل عام، هذا إلى جانب أدوات العناية بالبشرة والجسم والشعر والعناية الشخصية، هذا إلى جانب مواد الغسيل والتعقيم المنزلي.

عروض العثيم السعودية

لك أن تعرف أن هناك المزيد من التخفيضات التي تطرحها أسواق عبد الله العثيم على كافة منتجاتها بما يناسب كل العملاء بشكل مستمر، والتي من أبرزها ما يلي:

كاري عافية مطحون 165 جم بسعر 6.95 ريال سعودي. سميد عافية خشن 400 جم بسعر 3.95 ريال سعودي. بهارات عافية كبسة 155 جم بسعر 8.95 ريال سعودي. فلفل حلو بابريكا عافية 150 جم بسعر 6.95 ريال سعودي. هيل عافية حب 500 جم بسعر 45.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية

فشار ذرة عافية 800 جم بسعر 6.95 ريال سعودي. حمص عافية حب 800 جم بسعر 8.95 ريال سعودي. عدس أحمر عافية 800 جم بسعر 7.95 ريال سعودي. مكسرات المهباج مشكل اكسترا مالح 450 جم بسعر 36.95 ريال سعودي. لوز زين أنصاف 400 جم بسعر 15.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم السعودية

من اقوى الخصومات التي يتم تقديمها على منتجات العثيم السعودية ما يلي: