نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف متوفر ايفون 13 برو ماكس 1تيرا بايت من أمازون السعودية بالتقسيط بفائدة صفر% في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال أبل ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بايت يتوفر في أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وخصم هائل يسهل على المواطن السعودي شرائه بكل سهولة، فهو من الهواتف الذكية التي تمتلك مواصفات عالمية فهو يحتوي على شاشة رائعة تتيح لك روية محتواها بسهولة أكبر حتى في وضح النهار ويتميز بكفاءة عالية في توفير الطاقة، كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار، وذاكرة تخزين رائعة لحفظ الصور والفيديوهات، وترقيات هائلة في نظام الكاميرات بإمكانيات جديدة تفوق التصوير وسرعة خارقة في عمر البطارية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بايت من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بايت بالتقسيط

سوف نقدم لكم سعر الهاتف بالتقسيط وقيمة القسط الشهري والبنوك المختارة لخطة التقسيط وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 7699 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم 6999 ريال سعودي كما يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

شراء الجوال بالقسط بفائدة صفر%، وقيمة القسط الشهري 583.25 ريال سعودي لمدة 12 شهر.

البنوك المختارة لتقسيط بنك ساب، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، ومصرف الراجحي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار.

كما يحتوي الجوال على ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

كما تتيح أمازون السعودية خدمة التوصيل السريع بالمجاني.

مواصفات شاشة هاتف iPhone 13 Pro max

يحتوي الهاتف على شاشة رائعة تتيح لك روية محتواها بسهولة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

شاشة الجوال من نوع Super Retina XDR OLED وهى شاشة تتميز بكفاءة عالية. مساحة الشاشة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش. مع دعم أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوي أكبر على الشاشة. بالإضافة لوجود طبقة مقاومة للتبصيم والزيوت على شاشة الجوال من نوع oleophobic coating مع زجاج مقاوم للخدش بالإضافة لدعم لخاصية الـ HDR10. كما تدعم معدل التحديث الأعلى كفاءة الـ 120Hz لنحصل على أفضل استجابة أثناء اللعب أو استخدام الجوال بصفة عامة. سطوع شاشة الجوال تحت الشمس 1000 شمعة مع أقصى سطوع 1200 شمعة.

مواصفات كاميرات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يحتوي الهاتف على كاميرات ممتازة تعطينا أفضل الصور والفيديوهات سوف نتعرف على مواصفاتها وهى كما يلي:-