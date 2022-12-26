شوف عروض بنده السعودية الأخيرة خصومات هائلة في جميع الأقسام تصل إلى+ 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية التي تعد أقوى سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لما تطرحه من منتجات متنوعة بأسعار مناسبة للجميع، كما تهتم بعدد الخدمات التي تساعد العميل على الحصول على المنتجات التي يحتاج إليها في أسرع وقت وأقل تكاليف.
عروض بنده السعودية
تعتبر عروض متاجر بنده السعودية بمثابة فرصة توفير جيدة إلى كافة العملاء، وإليكم أقوى عروض بنده فيما يلي:
- يمكنك الحصول على حليب مكثف محلى نستله بحجم 397 جرام العرض عند شراء عبوة تحصل على الأخرى هدية فقط بسعر 11.25 ريال سعودي.
كما تعرض بنده لحم سمك تونا خفيف بليمز بالزيت النباتي ألوما 185 جرام العرض بشراء عبوتان لتحصل على الثالثة هدية بسعر 13.95 ريال سعودي.
هذا إلى جانب عرض صدور الدجاج الطرية من ساديا حجم كيلو واحد بسعر رائع فقط 17.95 ريال سعودي.
لكم أيضًا العرض المميز من سائل غسيل الصحون جينتو الشهير بحجم واحد لتر عليه عرض مذهل، فعند شرائك عبوتين تحصل على عبوتين هدية فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده المتنوعة
إلى جانب كافة العروض المميزة التي تطرحها بنده، هناك أيضًا مجموعة تخفيضات مذهلة تقدمها متاجر بنده إلى كل عملائها، ومن صور ذلك ما يلي:
- تقدم بنده تخفيضات مميزة على أسعار حفاض الأطفال بيبي جوي؛ حيث يمكنك الحصول على صندوق جامبو فقط بسعر 84.95 ريال سعودي.
كما يمكنك الاستفادة بكافة تخفيضات بنده على سيقان دجاج التنمية وزن 450 جرام بشرائك عبوتين تحصل على الثالثة هدية بسعر 27.50 ريال سعودي.
أما فيما يخص تخفيضات بنده حول شرائح صدور الدجاج الطازجة من رضوى، يتم طرحها بحجم 450 جرام فقط بسعر 17.95 ريال سعودي.
يمكنك أيضًا الحصول على عرض التخفيض على مسحوق الغسيل بونكس المركز حجم خمسة كيلو جرامات بسعر خيالي فقط بمبلغ 34.95 ريال سعودي.
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