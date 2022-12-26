شوف كيفية الشراء من كارفور اون لاين carrefour إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة عمليات البحث مؤخرا شهدت قفزة حول كيفية الشراء من كارفور اون لاين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من قبل المواطنين في كل مكان، فدائما ما يقدم الهايبر ماركت العديد من العروض الجديدة التي تشمل تخفيضات متميزة على الأجهزة الكهربائية، والتي تشمل الشاشات وجميع أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأيضا الغسالات والثلاجات والبوتاجازات والتكييفات والثلاجات والطباعات بمختلف أنواعها، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التسوق من كارفور اون لاين بالخطوات التفصيلية اللازمة لشراء كافة المنتجات بأمان.

كيفية الشراء من كارفور اون لاين

شركة كارفور في مصر وفي جميع الدول العربية يطلق كل عام لجميع المواطنين والمواطنات أحتفال بعيد ميلاد كارفور من خلالها يقدم عروض هائلة ومتميزة جدا حتي نفاذ الكمية تقدمها لعملاؤها لشراء كافة مختلف السلع الغذائية الأساسية التي يبحث عنها كل بيت مثل ( الأسماك، اللحوم، الفواكه، الحلويات والخضروات)، لهذا سوف نستعرض معاكم خطوات كيف اطلب من كارفور اون لاين عبر النقاط التالية.

الدخول علي موقع كارفور الإلكتروني بواسطة المتصفح الخاص بك.

حمل التطبيق الآن مجانا علي هاتفك المحمول.

انتظر حتي يتم نقل جميع ملفات التطبيق علي جوالك من ثم أعطاء كافة الاذوانات والصلاحيات له.

النقر علي رابط تسجيل الدخول والتسجيل.

قم بتعبئة جميع بياناتك داخل الحقول المعدة لكل عنصر بصورة صحيحة.

النقر علي زر إنشاء حساب جديد.

النقر علي أيقونة تسوق الآن.

يمكنك التسوق أونلاين من خلال الانتقال إلي الأقسام الموجودة علي شريط العلوي بالصفحة الرئيسية للموقع.

تصفح عروض كارفور الجديدة في جميع الفئات لشراء المنتجات لاضافتها داخل السلة.

قم بتعبئة بيانات التوصيل مع اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط علي زر متابعة لكي تصلك رسالة علي هاتفك للتأكيد.

عروض كارفور اون لاين

كارفور هايبر ماركت يقدم العديد من العروض الجديدة اليوم تتمتع بالعديد من الخصومات والتخفيضات علي كافة المنتجات سواء كانت غذائية أو إلكترونية، حيث ينتظر الألف من المشتريين هذا الموسم بالأخص لان كارفور يقدم خصومات هائلة علي الأجهزة الكهربائية والهواتف والتابلت وغيرها من المنتجات، كما يوجد بداخل موقع كارفور للتسوق الإلكتروني إمكانية استرجاع المنتج بكل سهولة حيث يمكنك عزيزي الحصول علي قيمة المنتج أو استبداله من أقرب هاييبر ماركت قريب من منزلك.