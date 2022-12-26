شوف أقوى التخفيضات عروض العثيم المميزة على مختلف السلع

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عمر شويل - جدة تتوالى التخفيضات التي تحتويها مجلة عروض العثيم الاسبوعية، حيث تستمر مجموعة أسواق عبد الله العثيم في تقديم باقات متعددة من اقوى العروض على السلع المختلفة، في مختلف أقسام العثيم مول، خاصة بعد فوزها بجائزة أقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية متصدرة قطاع تجزئة المواد الغذائية، ويحتوي بروشور العروض على العديد من الأصناف الغذائية والسلع الاستهلاكية من مستلزمات المنزل ومنتجات العناية الشخصية ولوازم الأسرة المختلفة وغيرها. عروض العثيم الأسبوعية يمكنك الاختيار بين تشكيلة من اجود الخضراوات والفواكه الطازجة التي تعرضها أسواق العثيم بأسعار ممتازة، حيث تستطيع شراء التفاح الاخضر بسعر 5.75 ريال للكيلو، وشراء البابايا الجيزاني مقابل 4.95 ريال لكل كيلو، بينما يتوفر العنب الأسود بسعر 9.95 ريال سعودي فقط.

احصل على كيلو جرام من تمر أمل الخير خلاص القصيم مقابل 8.45 ريال فقط. تتوفر عدة أنواع من التوابل والحبوب أيضا بأسعار تنافسية داخل العثيم مول، من بينها هيل زيتا برتقالي وزن البرطمان 250 جرام يمكنك الحصول على الآخر مجانا مقابل 39.95 ريال فقط للحبتان.

جوز هند بودرة سعر الكيلو 12.95 ريال.

لا يمكن الاستغناء عن وجود الزيوت المختلفة داخل المطبخ العربي، ولذا فإن أسواق عبد الله العثيم توفر العديد من أنواع الزيوت سواء زيت النخيل أو الزيتون أو الذرة وغيرها، ويمكنك الحصول على كل منها بأسعار أقل من أسعارها الأصلية، اقتني زيت زيتون الجوف العضوي عبوة لتر مقابل 38.95 ريال فقط بدلا من 49.95 ريال سعودي. احصل مقابل 54.95 ريال فقط بدلا من 76.95 ريال على زيت زيتون عافية اكسترا عبوة 2 لتر. تخفيضات أسواق عبد الله العثيم تستطيعي الحصول على عبوة من كريمة الطبخ الجديدة من المراعي عبوة لتر، بسعر 20.95 ريال بدلا من 28.25 ريال.

اشتري شبيهة جبن المراعي شرائح برجر شيدر وزن 400 جرام، مقابل 13.95 ريال للحبة. مقابل 84.95 ريال فقط بدلا من 89.95 ريال يمكنك شراء عبوة وزن 2500 جرام من حليب المراعي المجفف كامل الدسم، وتقديمه كمشروب لجميع أفراد الأسرة أو استخدامه في تحضير أنواع متعددة من المعجنات الشهية. العثيم مول ويفر رينجو بالشوكولاتة رول 16 جرام، مقابل 9.95 ريال بدلا من 12.95 ريال سعودي.

احصل على ثلاث حبات من تونة فرشكو بزيت دوار الشمس وزن الحبة 185 جرام، بسعر 12.95 ريال فقط بدلا من 19.5 ريال. احصل على مرتديلا حلواني بقر مع زيتون سعر الكيلو 39.75 ريال فقط.

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