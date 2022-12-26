شوف عروض لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة Lulu بخصم 66٪

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عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث الخصومات الحصرية داخل عروض لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة Lulu بخصم 66٪ على جميع السلع المحلية والمستوردة.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

عروض خاصة جداً متوفرة فقط اليوم ولفترة محدودة على أسعار الشكولاتات المميزة، وتشمل: خصم مميز على سعر فيريرو كيندر بوينو، وعرض آخر على سعر تشوبا لولي بوبز، وتخفيض مميز آخر على سعر شكولاتة كيت كات مينيز، وشكولاتة كيت كات صغيرة الحجم، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار شكولاتة جالكسي كيندر، والويفر المقرمش من كادبوري تايم أوت، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار شكولاتة كادبوري ديري ميلك مينيز الأكياس الصغيرة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار شكولاتات كادبوري فليك، وبونتي وأوريو Oreo، وتبلروان، كما يوجد لديهم أيضاً خصم على سعر شكولاتة تيفاني، وكوانتا، وهيرشيز كريسبس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حلوى قولد بارين الأصلية من هاريبو.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت

تتوفر عدة خصومات خاصة اليوم 26 ديسمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر على أسعار: شيبس دوريتوس وشيتوس بالجبنة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شابورة أمريكانا Americana، وكوكيز الزبدة من أمريكانا Americana، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار رقائق البطاطس من البطل، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار لولي بوب بورجيت، والحلوى الجيلاتينية من بورجت، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار الحلوى العضوية من يوم إيرث، وزبدة الفول السوداني مع شكولاتة بيضاء، أو داكنة، أو بالعسل، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار الحلوى الجيلاتينية من يوم إيرث يم، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت جوز الهند العضوي البكر من ال هيلث، كما لديهم خصم آخر على سعر بسكويت ماكفيتيز دايجستيف.

عروض لولو اليوم وحتى نهاية الأسبوع

توفر محلات لولو السعودية اليوم عدة خصومات حصرية على أسعار: مشروب بيبسي، وسفن أب، وميراندا، كما لديهم تخفيض آخر على سعر مياه جوز الهند من هارفيست، وفوس المياه المعدنية بحجم 500 ملل، وكذلك لديهم بالفروع خصومات أخرى على أسعار عصير العنب من دانيا.