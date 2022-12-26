نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير نهاية العام وخصم حتى 60% على الجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدد جوالك وتسوق الإلكترونيات بخصم يصل إلى 60% من عروض جرير نهاية العام، في كافة معارض جرير بالمملكة، فنعرض لكم جوالات في الفئة السعرية الاقتصادية من ماركات رائعة مثل ابل، هواوي، اوبو ، لينوفو، وأيضًا خيارات مثالية للجوالات في الفئة السعرية المتوسطة، وكافة التفاصيل متاحة في المقال لتتمكن من معرفة مواصفات الجوال أو الإلكترونيات والتوصل إلى أفضل جوال مناسب لك وبه كل المتطلبات التي تبحث عنها.

عروض جرير نهاية العام

نعرض لكم جوالات ذات مميزات رائعة وفي الفئة السعرية الاقتصادية أيضًا، ومنها هواوي نوفا Y70 مع بطارية 6000 مللي امبير تتمكن من العمل حتى ساعات عديدة، مع رامات 4 جيجا، وننتقل إلى أحد الخيارات المميزة من ابل وهو جوال ايفون 11، فمن خلال التخفيضات يمكنك الحصول على مزايا جوالات ايفون، فيما يخص الأداء الفائق السرعة للجوال، جودة الكاميرا ومزايا نظام IOS، ومتاح أيضًا عدد من المواصفات الرائعة في جوال فيفو Y76 مع 8 جيجا رام، وأيضًا ذاكرة تخزين 128 جيجا، والشاحن المرفق معه يعمل بقوة 44 واط، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وكاميرا خلفية 50+2+2 ميجا.

جرير هواوي نوفا Y70 بسعر 619 ريال سعودي بدلًا من 729 ريال سعودي.

ايفون 11 ذاكرة 64 جيجابايت، بسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

فيفو Y76 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

جوالات جرير

الجوالات ذات الفئة السعرية المتوسطة الأن من ضمن تخفيضات نهاية العام في مكتبة جرير، ومنها شاومي 12 وتشتهر بالإمكانيات العالية مقابل سعر متوسط، فنجد الجوال متضمن 12 جيجا رام، 5G، ذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا، كاميرا أمامية 32 ميجا، وكاميرا خلفية 50+13+5 ميجا، وكل تلك المميزات بالإضافة إلى خصم حتى ثلث سعر الجوال، كما تقدم مكتبة جرير خصومات مع هدايا مجانية لأجهزة محددة، منها هاتف سامسونج جالكسي S22 الترا، مع محول السفر هدية مجانية، ويتسع الجوال تخزين الملفات حتى 512 جيجا، مع كاميرا أمامية 40 ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 108+12+10 ميجا بيكسل.

شاومي 12 بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بسعر 4649 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

شاومي بوكو F4 5G، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للإلكترونيات

نتعرف على أسعار ساعات ابل الذكية بدايةً من 849 ريال لتحصل على ساعة ابل الذكية الجيل الثالث مع خاصية GPS، ثم تتوافر ساعة ابل SE بسعر 949 ريال بدلًا من 1249 ريال، ومتاح أيضًا ساعة ابل الجيل السابع بسعر 1529 ريال بدلًا من 1699 ريال.