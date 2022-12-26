نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرفوا على أقوي عروض العثيم السعودية لآخر عام ٢٠٢٢ من ٢١ وحتى ٢٧ ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم السعودية لآخر العام من العروض القوية، حيث أنها تقوم بعمل خصومات كبيرة على العديد من المنتجات من اللحوم والأجبان، وكذلك على الخضروات والفواكه والبقوليات والمجمدات، كما أنه يقوم بعمل خصومات على الحلويات والمخبوزات أيضاً، فالكثير من الأشخاص يبحثون عن الجديد فى عالم العروض والخصومات وذلك للإنتفاع بها وشراء المنتجات بأسعار منخفضة، فهيا بنا نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على أقوي عروض العثيم السعودية لآخر عام ٢٠٢٢ من ٢١ وحتى ٢٧ ديسمبر بالتفصيل. أقوي عروض العثيم لآخر عام ٢٠٢٢ على المجمدات يوفر العثيم العديد من الخصومات على الكبيرة على المنتجات المجمدة بأسعار مخفضة وسوف نتعرف على بعضها فيما يلي: فيليه دجاج سيارا ٤٠٠ جم ب95, 12 ريال سعودي بدلاً من 95, 19 ريال سعودي. سيارا برجر دجاج أو بقري ١٣٤٤ جم ب95, 25 ريال سعودي بدلاً من 25, 41 ريال. قطع دجاج سيارا ناجت ٣٥٠ جم ب95, 9 ريال سعودي بدلاً من 25 , 15ريال. ستربس دجاج سيارا مقرمش ٧٥٠ جم ب50 , 25 ريال سعودي بدلاً من 95, 37 ريال. زنجر روبيان بالبقسماط ٧٥٠ جم ب95, 49 ريال سعودي بدلاً من 61,95 ريال. عروض العثيم السعودي على اللحوم تتميز هذه العروض بسعرها المخفض وكذلك بأنها طازجة دائماً وصحية: لحم تيس بلدي بالعظم الكيلو95, 44ريال سعودي. لحم خروف بربري بالعظم الكيلو يساوي 95, 45 ريال سعودي. كيلو لحم الحاشي بدون عظم يساوي 95, 35 ريال سعودي. كيلو مفروم لحم بقر برازيلي مبرد بحوالي 95, 25 ريال سعودي. يقدر كيلو لحم العجل البلدي بدون عظم ب95, 52 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية على المعلبات والسلع الغذائية تحظي المعلبات والسلع الغذائية بالعديد من الخصومات الموفرة جداً لإقتنائها وهى كالتالي: ثمن أرز المها بنجابي ١٠ كجم ب 95, 68 ريال سعودي بدلاً من 95, 87 ريال. سعر تونة بوتان خفيف ١٨٥ جم ب 95, 15ريال سعودي بدلاً من 75, 24 ريال. زيتون جرين فارمز أسود مفرغ ٣٥٠ جم بسعر 95, 5 ريال سعودي بدلاً من 25, 7 ريال. سعر خلطة الوليمة برياني ٣٠٠ جم ب31 ريال سعودي بدلاً من 50, 46 ريال وعند شرائك عبوتين تحصل على الثالثة مجاناً. زجاجة زيت عافية ذرة بلس اوميجا واحد ونصف لتر ب95, 23 ريال سعودي بدلاً من 95, 29 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تعرفوا على أقوي عروض العثيم السعودية لآخر عام ٢٠٢٢ من ٢١ وحتى ٢٧ ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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