نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر على الجوال والشاشات تصفيات نهاية العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر على الجوال والشاشات تصفيات نهاية العام، حيث يتوفر نوت بوك اتش بي 15 انتل كور اي 7 سعة 512 جيجابايت حجم الشاشة 15 بوصة، بسعر 2999 ريال بدلا من 3799 ريال خصم 21%، يتوفر جوال تي سي ال 30 اس اي سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 33% ضمن عروض مكتبة جرير السعودية.
عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر
يتوفر شاشة تلفزيون هاير 85 بوصة أندرويد الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 6599 ريال بدلا من 12999 ريال، ضمن عروض الشاشات الذكية خصومات نصف السعر خصم 49% وهدايا مجانية بقيمة 849 ريال، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية شاشة تلفزيون سوني 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 8999 ريال بدلا من 12999 ريال خصم 30% وهدايا مجانية 369 ريال.
عروض الشاشات الذكية مكتبة جرير
يتوفر شاشة تلفزيون سامسونج 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 4699 ريال بدلا من 8799 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية تلفزيون شاومي 55 بوصة الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 2249 ريال بدلا من 3699 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير السعودية شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم دقة 4 كي بسعر 4299 ريال بدلا من 8499 ريال خصم 49%.
عروض الجوالات الذكية تصفيات نهاية العام
يتوفر جوال سامسونج جالاكسي اي 4 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 459 ريال بدلا من 539 ريال خصم 14%، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية عروض نهاية شهر ديسمبر جوال أيفون 11 سعة 128 جيجابايت بسعر 1999 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الجوالات الذكية جوال هونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 799 ريال خصم 25%.
عروض الساعات الذكية جرير السعودية
تتوفر ساعة هواوي واتش فيت 2 سمارت واتش بسعر 399 ريال بدلا من 649 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية خصومات نهاية شهر ديسمبر ساعة أبل واتش اس اي 40 مللي يدعم جي بي اس بسعر 949 ريال بدلا من 1249 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن عروض مكتبة جرير السعودية سماعة رأسية سوني مارك 5 باللون الأسود بسعر 1399 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 22%.
عروض نهاية شهر ديسمبر على الإلكترونيات
يتوفر ميت بوك هواوي 14 انتل كور اي 5 سعة 512 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم الشاشة 14 بوصة، بسعر 2599 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر ديسمبر فيفوبوك أسوس 14 انتل كور اي 3 سعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام حجم الشاشة 14 بوصة، بسعر 1549 ريال بدلا من 2349 ريال خصم 34%، يتوفر ايدياباد لينوفو 5 انتل كور اي 7 سعة 512 جيجا بايت بسعر 2689 ريال بدلا من 4599 ريال خصم 25% ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر على الجوال والشاشات تصفيات نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.