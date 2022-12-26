نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر على الجوال والشاشات تصفيات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر على الجوال والشاشات تصفيات نهاية العام، حيث يتوفر نوت بوك اتش بي 15 انتل كور اي 7 سعة 512 جيجابايت حجم الشاشة 15 بوصة، بسعر 2999 ريال بدلا من 3799 ريال خصم 21%، يتوفر جوال تي سي ال 30 اس اي سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 33% ضمن عروض مكتبة جرير السعودية.

عروض مكتبة جرير السعودية خصم نصف السعر

يتوفر شاشة تلفزيون هاير 85 بوصة أندرويد الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 6599 ريال بدلا من 12999 ريال، ضمن عروض الشاشات الذكية خصومات نصف السعر خصم 49% وهدايا مجانية بقيمة 849 ريال، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية شاشة تلفزيون سوني 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 8999 ريال بدلا من 12999 ريال خصم 30% وهدايا مجانية 369 ريال.

عروض الشاشات الذكية مكتبة جرير

يتوفر شاشة تلفزيون سامسونج 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 4699 ريال بدلا من 8799 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية تلفزيون شاومي 55 بوصة الترا اتش دي يدعم 4 كي بسعر 2249 ريال بدلا من 3699 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير السعودية شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة سمارت تي في الترا اتش دي يدعم دقة 4 كي بسعر 4299 ريال بدلا من 8499 ريال خصم 49%.

عروض الجوالات الذكية تصفيات نهاية العام

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي اي 4 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 459 ريال بدلا من 539 ريال خصم 14%، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية عروض نهاية شهر ديسمبر جوال أيفون 11 سعة 128 جيجابايت بسعر 1999 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الجوالات الذكية جوال هونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 799 ريال خصم 25%.

عروض الساعات الذكية جرير السعودية

تتوفر ساعة هواوي واتش فيت 2 سمارت واتش بسعر 399 ريال بدلا من 649 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية خصومات نهاية شهر ديسمبر ساعة أبل واتش اس اي 40 مللي يدعم جي بي اس بسعر 949 ريال بدلا من 1249 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن عروض مكتبة جرير السعودية سماعة رأسية سوني مارك 5 باللون الأسود بسعر 1399 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 22%.

عروض نهاية شهر ديسمبر على الإلكترونيات

يتوفر ميت بوك هواوي 14 انتل كور اي 5 سعة 512 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم الشاشة 14 بوصة، بسعر 2599 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر ديسمبر فيفوبوك أسوس 14 انتل كور اي 3 سعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام حجم الشاشة 14 بوصة، بسعر 1549 ريال بدلا من 2349 ريال خصم 34%، يتوفر ايدياباد لينوفو 5 انتل كور اي 7 سعة 512 جيجا بايت بسعر 2689 ريال بدلا من 4599 ريال خصم 25% ضمن خصومات مكتبة جرير السعودية.