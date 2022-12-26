نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة اسبوعين خصومات تصل ل 70% على الأجهزة والمواد الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية أصبحت من أقوى العروض التي لاقت انتشار مميز بين العديد من كافة العملاء، لاسيما فيما يخص العروض على المنتجات الغذائية بشكل عام، سواء كانت مجمدات، لحوم طازجة، حبوب، ألبان، أجبان، نقانق، هذا إلى جانب أدوات العناية بالبشرة والشعر، والجسم أيضًا وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا غنى عنها.
عروض بنده السعودية
تقدم بنده السعودية عدد لا حصر له من العروض التي لا مثيل لها فيما يخص كافة العناصر والمنتجات الغذائية المختلفة، هذا إلى جانب مميزات المتجر المتعددة ومنها:
- تضم معارض بنده عدد كبير من المنتجات المتنوعة التي يصل عددها إلى حوالي 400 منتج من العلامات التجارية الشهيرة.
- كما يفد إلى متاجر بنده الشهيرة حوالي 120 مليون عميل على مدار العام.
- لدى بنده فريق عمل متميز يقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها العملاق بدقة متناهية وكفاءة لا مثيل لها.
خصومات بنده السعودية
لدى بنده عدد مميز من المنتجات التي يتم عرضها بأسعار لا تقبل التنافس ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- زيتون مشوي الريف الكيلو بسعر 36 ريال سعودي.
- مخلل مشكل مشوي الكيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.
- لبنة تركية بينار الكيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.
- جبنة موزاريلا البقرات الثلاثة الكيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.
- خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور الكيلو بسعر 11.95 ريال سعودي.
- مرتديلا أمريكانا بقري سادة، بالزيتون، بالفلفل الكيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.
- بسكويت مصري مدور الكيلو بسعر 15 ريال سعودي.
- مافن الفانيليا والشيكولاتة العلبة بسعر 6.95 ريال سعودي.
- كروسان بالزعتر أو الجبنة العلبة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كروسان سادة العلبة بسعر 7.95 ريال سعودي.
- إكلير بالكاستر العلبة بسعر 6.95 ريال سعودي.
- دجاج طازج التنمية وزن 1000 جم بسعر 17.50 ريال سعودي.
- قطع دجاج مشكلة التنمية وزن 450 جم بسعر 16.95 ريال سعودي.
- دجاج متبل بيستو كاري كزبرة وليمون 600 جم بسعر 14.95 ريال سعودي.
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