شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% لمدة 10 ايام

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية في كل فروعها أحدثت ضجة لا مثيل لها؛ حيث يترقبها الكثير من بنده في كل مكان، وخاصة وأنها تعرض كافة المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت بأسعار لا تقبل المنافسة، كل ما تحتاج إليه يمكنك الحصول عليه من منافذ بنده للجملة والتجزئة بخصومات وتخفيضات بلا حدود.

عروض بنده اليوم

تقدم أسواق بنده السعودية المزيد من المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت والتي من أبرزها ما يلي:

هيل أخضر زينا وزن 250 جم بسعر 20.95 ريال سعودي.

فوط صحية ألويز كبير بالأجنحة ملمس قطني عدد 50 فوطة بسعر 19.50 ريال سعودي.

شامبو هيد آند شولدرز 600 مل بسعر 14.95 ريال سعودي.

حفاضات بيبي چوي عبوة التوفير الكبير عدد 84 قطعة بسعر 69.95 ريال سعودي.

مياه تانيا حجم 1.5 لتر الكرتونة 6 زجاجات 2+ 1 هدية بسعر 15.50 ريال سعودي.

مسحوق كيك 1 + 1 بيتي كروكر 500 جم بسعر 15.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا بريزيدون وزن 900 جم 1 + 1 بسعر 43.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

هناك العديد من التخفيضات التي يمكنك من خلالها توفير المزيد من الأموال، كما توفر لك أيضًا تنوع لا حصر له، وإليكم أبرز تلك المنتجات فيما يلي: