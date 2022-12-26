نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% لمدة 10 ايام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية في كل فروعها أحدثت ضجة لا مثيل لها؛ حيث يترقبها الكثير من بنده في كل مكان، وخاصة وأنها تعرض كافة المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت بأسعار لا تقبل المنافسة، كل ما تحتاج إليه يمكنك الحصول عليه من منافذ بنده للجملة والتجزئة بخصومات وتخفيضات بلا حدود.
عروض بنده اليوم
تقدم أسواق بنده السعودية المزيد من المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت والتي من أبرزها ما يلي:
- هيل أخضر زينا وزن 250 جم بسعر 20.95 ريال سعودي.
- فوط صحية ألويز كبير بالأجنحة ملمس قطني عدد 50 فوطة بسعر 19.50 ريال سعودي.
- شامبو هيد آند شولدرز 600 مل بسعر 14.95 ريال سعودي.
- حفاضات بيبي چوي عبوة التوفير الكبير عدد 84 قطعة بسعر 69.95 ريال سعودي.
- مياه تانيا حجم 1.5 لتر الكرتونة 6 زجاجات 2+ 1 هدية بسعر 15.50 ريال سعودي.
- مسحوق كيك 1 + 1 بيتي كروكر 500 جم بسعر 15.95 ريال سعودي.
- جبنة موزاريلا بريزيدون وزن 900 جم 1 + 1 بسعر 43.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده السعودية
هناك العديد من التخفيضات التي يمكنك من خلالها توفير المزيد من الأموال، كما توفر لك أيضًا تنوع لا حصر له، وإليكم أبرز تلك المنتجات فيما يلي:
- حيث أنه يتوفر عروض على كل أنواع مرقة دجاج ماجي 24 قطعة 20 جم 2 + 1 بسعر 53.90 ريال سعودي.
- حيث عنه يوجد مجموعة من العروض على كل انواع خضار مونتانا مشكل 400 جم 1 + 1 هدية بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كما أنه من العروض المميزة في الفترة القادمة والتي تكون على كل انواع فول مدمس لونا درجة أولى وزن 450 جم بسعر 9.95 ريال سعودي.
- باكيت بيبسي 250 جممل عدد 6 قطع 3 + 1 مجانًا بسعر 44.95 ريال سعودي.
- مياه أكوافينا 330 مل عدد 30 قطعة 1+1 هدية بسعر 14.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج فيليه بدون عظم وزن 450 جم بسعر 39.95 ريال سعودي
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