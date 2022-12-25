نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت 25 ديسمبر حتى31 ديسمبر ولفترة محدودة Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذه المقالة أقوى عروض لولو هايبر ماركت 25 ديسمبر حتى31 ديسمبر ولفترة محدودة Lulu على أسعار كثير من السلع المحلية والغير محلية حتى نفاذ الكميات، حيث لديهم كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تنزيلات وخصومات خاصة جداً من اليوم ولفترة محدودة على أسعار الجوالات الحديثة بمختلف أنواعها، ومنها: خصم مميز على سعر مونور اكس 6 بسعة 64 جيجابايت من الجيل الرابع، وتخفيض آخر على سعر هونور 70 بسعة تخزين 128 الجيل الخامس، كما هناك خصومات أخرى على أسعار هاتف هونر إكس 7 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع، كما هناك عروض أخرى على أسعار هواتف هونر اكس 8 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر على سعر هاتف هونر اكس 9 بسعة تخزينية 128 جيجابايت من الجيل الرابع، وتخفيض آخر على سعر هاتف تكنو كامون 19 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

تخفيضات وخصومات خاصة أخرى نقدمها لكم من خلال هذه المقالة عبر موقع، وتشمل: خصم على سعر هاتف Sumsung I4 بسعة تخزين 32 جيجابايت ذ، وعرض آخر على سعر هاتف Sumsung A3 بسعة 32 جيجابايت، كما بالماركت خصم آخر على سعر هاتف سامسونج أي 4 بسعة تخزين 32 جيجابايت، كما لديهم خصم آخر على سعر هاتف Sumsung I23 من الجيل الخامس بسعة تخزين 128 جيجابايت، وكذلك يوجد بالماركت عرض على سعر هاتف Sumsung galaxy i3 core بسعة تخزين 32 جيجابايت، وخصم خاص على سعر هاتف سامسونج i4 E بسعة تخزين 32 جيجابايت.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر بفروع لولو السعودية اليوم العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: هواتف سامسونج أي 3 بسعة تخزين 32 جيجابايت، وعرض آخر منهم على سعر هاتف أوبو أي Oppo i17 K بسعة 64 جيجابايت بألوانه المختلفة، وخصم آخر على سعر هاتف أوبو أي 77 إس بسعة تخزين 128 جيجابايت، وكذلك خصم على سعر هاتف فيفو واي 2 اس بسعة 32 جيجابايت، وخصم آخر على سعر هاتف فيفو Vivo واي 35 بسعة 128 جيجابايت.