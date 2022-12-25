نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت للتوفير الكبير على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع نهاية العام وبداية عام جديد تقدم مجموعة لولو هايبر ماركت السعودية مهرجان عروض التوفير الكبير على جميع مستلزمات المنزل، من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية، وحتى عروض الشتاء على المفروشات والبطاطين، ولم تنسى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي تنتظرها كل عروسة تسعى إلى التوفير في تجهيزها، أو ربة منزل تريد تجديد مقتنياتها من الأجهزة، هذا بالإضافة إلى العديد من مستلزمات المنزل الأخرى حيث شعارهم هو “لولو ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق”. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية كرتونة دجاج مجمد رضوى بها 10 حبات وزن الحبة 1100 جرام بسعر 144.95 ريال سعودي بدلاً من 198 ريال.

اكسترا وايت مسحوق غسيل متنوع وزن الكيس 7 كيلو جرام بسعر 33.90 ريال سعودي بدلاً من 49.50 ريال.

وعرض خاص على أرز العائلة ابيض بنجابي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال. جبنة دبل كريم هولندي بسعر الكيلو 15.90 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

جبن شيدر بيضاء أو ملونة ايرلندي بسعر الكيلو 42.90 ريال سعودي بدلاً من 61.90 ريال.

جبن موزاريلا بولندية بسعر الكيلو 27.90 ريال سعودي بدلاً من 36.90 ريال.

وعرض خاص على جبنة رومي معتدلة بالكمون مصرية بسعر 39.90 ريال سعودي بدلاً من 52.90 ريال. باب الهند أرز بسمتي هندي كلاسيك وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

الجوف زيت زيتون عضوي سعة واحد لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 51.65 ريال.

وأقوى عروض لولو ماركت هذا الأسبوع على إنديا جيت أرز مزة بسمتي هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 66.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال. عروض المنتجات المحلية من السلع المتنوعة عافية زيت الذرة بخلاصة زيت دوار الشمس وزيت الكانولا سعة 2.9 لتر بسعر 45.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

زيت الذرة من عافية سعة 2.9 لتر بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال.

وأقوى العروض على سكر نقي الأسرة وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 35.15 ريال. المراعي زبادي طازج وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال.

عرض ترويجي على نادك جبنة كريم مطبوخة، أو جبنة شيدر قابلة للدهن عرض عبوتين وزن 500 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

نادك كريمة الطهي أو كريمة خفق سعة 500 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال.

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