نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول بالسعودية أقوي العروض علي السلع الغذائية بمناسبة العام الجديد في المقال التالي

عروض العثيم مول بالسعودية ، يعتبر العثيم مول شركة رائدة في مجال الاستثمار ومقرها الرئيسي في عاصمة الرياض يقدم العثيمي مجموعة من العروض لنهاية العام وبداية عام جديد يوفر منتجات عالية الجودة بأسعار رائعة ولديه عروض قوية في كل الاقسام علي الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية وخاصة في قسم السلع الغذائية يوفر منتجات كثيرة بأسعار رائعة ومميزة سوف نستعرض البعض منه من خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض مول العثيم السعودي

عروض العثيم مول بالسعودية علي السلع الغذائية



معنا الأن بعض العروض المميزة التي يقدمها المول الأسعار للكيلو وهي كالتالي:-

سميد خشن 5,95 ريال سعودي. عدس احمر 5,95 ريال سعودي. مكسرات اكسترا مشكلة 64,95 ريال سعودي. كمون مطحون 24,95ريال سعودي. قهوة برية سعودية 45,95ريال سعودي. جوز الهند بودرة 12,95ريال سعودي.

هناك أيضا بعض العروض الأخري علي منتجات الحلويات

كرواسون فراولة 5+1مجانا 6,50 ريال. كوكيز الشوكولاته وسط17,50ريال للعلبة بدلاً من 19,95 ريال. حلويات شرقية مشكله 34,95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49,95ريال سعودي. كرواسون زبدة محشو بالزعتر 7,95ريال للعلبة بدلاً من 10,95ريالسعودي. كيك الشوكولاتة وسط12,50ريال للعلبة بدلاً من17,50 ريال سعودي.

عروض الأسبوع علي السلع الغذائية

معنا الأن بعض العروض التي يوفرها العثيمي لمدة أسبوع وهي من ٢١ ديسمبر حتى ٢٧ منه عروض قوية وتستحق المتابعة لتوفير أساسيات البيت ولكن بعروض موفرة وهي كالتالي:-

ستربس عادي او حرق750 جرام23,50 ريال سعودي بدلاً من 40,95 ريال سعودي. برجر دجاج بقسماط678جرام 12 قطعة ب15,50ريال سعودي بدلاً من 21,95ريال . رويال دجاج مسحب متنوع عادي أو حرق 17,95ريال بدلاً من 23,95 ريال. زنجر روبيان بالبقسماط حجم 750جرام 49,95ريال سعودي بدلاً من 61,95 ريال سعودي. ٣عبوات من نقانق الدجاج حجم 340 عرض خاص بسعر 8,95 ريال سعودي بدلاً من 12,95ريال. مفروم غنم أمريكانا 400جرام 6,25ريال سعودي. بازيلاء خضار مشكل حجم 900جرام بسعر9,95ريال سعودي بدلاً من 15,50ريال سعودي . أمريكانا برجر دجاج جامبو بالبقسماط بسعر 20,95 بدلاً من 31,95. ناجت دجاج حجم 400جرام 9,95 ريال بدلا من 12,95ريال سعودي.

عروض العثيم المميزة المشروبات الغازية والمياه

يوجد في العثيم خصومات وتخفيضات علي بعض أنواع المشروبات بالكمية المناسبة لكم.