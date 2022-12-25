شوف عروض العثيم السعودية الإثنين خصومات تصل إلى 70% في جميع الأقسام تسوق بسرعة قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية لاقت استحسان الكثير من عملاء العثيم؛ حيث تطرح المزيد من الخصومات على كافة المنتجات بشكل مستمر، وهو ما ساعد على إقبال الكثير من العملاء على تلك المنتجات بشكل مستمر، هذا وتسعى أسواق العثيم السعودية إلى تعزيز قدرتها على توفير المزيد من المنتجات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر.
عروض العثيم السعودية
توفر أسواق عبد العثيم العديد من المنتجات المختلفة بأسعار لا مثيل لها، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- بطاطا حلوة الكيلو بسعر 2.75 ريال سعودي.
- ملفوف محشي الكيلو بسعر 1.75 ريال سعودي.
- خوخ الكيلو بسعر 11.95 ريال سعودي.
- كمثرى أمريكي الكيلو بسعر 6.95 ريال سعودي.
- رمان مصري الكيلو بسعر 4.25 ريال سعودي.
- تفاح أحمر الكيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.
- أناناس الحبة بسعر 5.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم السعودية
هناك العديد من العروض الأخرى التي تطرحها أسواق العثيم السعودية، والتي من أبرزها المخبوزات والحلويات بأنواعها المختلفة، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- تورتة وسط بالكريمة سعر الواحدة 25 ريال سعودي.
- كعك دخن للحمية ومرضى السكر 250 جم بسعر 4.95 ريال سعودي.
- شابورة دقيق القمح 300 جم بسعر 6.95 ريال سعودي.
- كرواسون ميني حشوة شيكولاتة 7 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.
- خبز تورتيلا زود قمح أبيض كبير 6 حبات بسعر 7.50 ريال سعودي.
- حلويات شرقية مشكلة زود بسعر 24.95 ريال سعودي.
- نواشف بالتمر زود بسعر 19.95 ريال سعودي.
- دونات شيكولاتة زود 2 بار + 2 تويست بسعر 8.95 ريال سعودي.
- زود جاتوه شيكولاتة اكلير بسعر 5.95 ريال سعودي.
- زود كيك الزعفران بالكريمة بسعر 5.95 ريال سعودي.
- حيث أنه يوجد عروض مميزة على كل انواع معجنات فرنسية مشكلة بسعر 24.95 ريال سعودي.
- كما أنه يوجد مجموعة من ضمن النواشف بالتمر زود بسعر 19.95 ريال سعودي.
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