نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الأسبوعية في أسواق العثيم السعودية حتي 27 ديسمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية في أسواق العثيم السعودية، قدمت أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية أحدث عروضها الأسبوعية والمستمرة حتي الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من ديسمبر 2022، وفي هذا المقال سنقدم لكم كل ما جاء بالعروض من سلع غذائية ومنظفات.

أحدث العروض الأسبوعية في أسواق العثيم السعودية

يمكنك التسوق من أسواق العثيم والحصول على خصومات عروضها الأسبوعية المقدمة على جميع منتجاتها فينتظر العملاء خصومات وتخفيضات العثيم للشراء بأقل الأسعار مع ضمان جودة المنتج المقدم وتقدم الأسواق لحوم طازجة فيصل سعر الكيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم 52.95 ريال سعودي أما سعر الكيلو بالعظم فيصل إلى 41.95 ريال كما يتوفر لحم غنم روماني بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي ولحم تيس بلدي بالعظم ولحم الخروف البربري مع العظم ولحم حاشي بدون عظم كما يوجد لحم عجل باكستاني ولحم برازيلي مبرد ومن الخضروات والفاكهة المقدمة من الأسواق فلفل بارد أخضر وخس لولو كما يوجد فراولة وعنب أسود وغيرهم وليس هذا فقط فيوجد كافة منتجات السلع الغذائية المتنوعة من معلبات ومجمدات ومشروبات غازية وعصائر وغيرها من الاحتياجات المختلفة للعملاء المقدمة من العثيم بأفضل الأسعار.

عروض قسم البقوليات والبهارات

في هذا القسم يجد العملاء كافة احتياجاتهم من البقوليات والبهارات المتنوعة فيتوفر عدس أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي وسميد خشن بنفس السعر للكيلو كما تقدم الكمون المطحون بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو كما يمكن الحصول على برطمان هيل زينا 25. جرام بسعر 39.95 ريال سعودي وكزبرة مطحونة وقهوة برية سعودية وغيرهم من المنتجات المتوفرة داخل هذا القسم.

عروض قسم المخبوزات

يوجد خصم كبير على زود تورتة شوكولاته كيت كات لتقدم بسعر 49.95 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي ولمحبي الحلويات الشرقية فيمكنك الحصول على كيلو حلويات شرقية مشكلة فاخرة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال وبسعر 12.50 ريال فقط يمكنك الحصول على علبة كيك شوكولاته ديلوكس وسط كما يوجد علبة كوكيز الشوكولاته ديلوكس وسط بسعر 17.50 ريال كل هذا إلى جانب المزيد من الخصومات على أنواع أخري من الحلويات والمخبوزات اليومية.

كما تحرص الأسواق على تقديم كافة منتجات المنظفات ومنتجات العناية المختلفة مع خصومات كبيرة تناسب جميع العملاء.