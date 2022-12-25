نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الواحد الأحد 25 ديسمبر 2022 مهرجان الخصومات الاسبوعي المذهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 عروض العثيم اليوم الواحد ، وتزامنا في هذا الموعد من كل عام تقدم العثيم أقوي العروض والتخفيضات والخصومات على جميع المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها العملاء، وهناك إقبال شديد جدا في الفترة الأخيرة على جميع فروع أسواق العثيم السعودي وهذا بسبب التخفيضات والخصومات التي تعلن عنها الفروع، فقد تصل التخفيضات إلى 50%، وقد أعلن العثيم عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن عرض اليوم الواحد ويقصد به أن العروض متاح ليوم واحد فقط وهو يوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

عروض العثيم اليوم الواحد

أهم ما يميز أسواق العثيم أنها يتوفر بها جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها العملاء وكل منزل ويتوفر في متجر العثيم السلع الغذائية و الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل وأدوات التنظيف والمعطرات وغيرها من المنتجات، ويقدم العثيم عروض اليوم الواحد وهو 25 ديسمبر 2022 على الفاكهة و الخضروات والتوابل و البروتين من (اللحمة والدجاج والأسماك) والأرز ومنتجات الألبان، و سنوضح لكم من خلال موقعنا هذه العروض بالتفصيل.

مجلة عروض العثيم اليوم الواحد الأحد 25 ديسمبر 2022

تحتوي عروض العثيم اليوم الواحد على الفاكهة والخضروات الطازجة، تفاح احمر تركي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي بدلا من 6.95 ريال خصم يصل إلى 50% ، كما يتوفر عروض على معظم الفاكهة المحلية و المستوردة و الخضروات الطازجة.

كما تشمل عروض العثيم اللحوم والدواجن الطازجة البلدي والمستورد، لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي، ويوجد أيضا عرض لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي فقط بدلا من 65.95 ريال سعودي، وهناك الكثير من العروض والتخفيضات الجبارة والخصومات المميزة المتوفرة في جميع افراع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.

العثيم تحتفل بجائزة أقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية

لقد حصل أسواق العثيم على جائزة أقوى العلامات التجارية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ولذلك تطلق اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 عروض اليوم الواحد على معظم السلع الغذائية والمنتجات والخضروات.

وتستمر احتفالها بتقديم أقوى العروض الأسبوعية والخصومات والتخفيضات المذهلة.