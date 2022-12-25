نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون الإمارات والسعودية بالتقسيط وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون ١٢ برو ماكس من الجوالات الذكية القوية التي توجد في الأسواق، ويستطيع أي عميل شراء الهاتف من أمازون الإمارات بالتقسيط وبدون أي فوائد، وخلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ قامت شركة آبل الأمريكية بطرح هاتفها الجديد ايفون ١٤، والذي يضم أيضًا ايفون ١٤ بلس، وايفون ١٤ برو، وايفون ١٤ برو ماكس، وهذه الإصدارات الجديدة من هواتف ايفون أدت إلى انخفاض سعر الإصدارات السابقة والتي منها iPhone 12 Pro Max، وهذا الجوال حقق أرباح ومبيعات خيالية وغير متوقعة، ويرجع الفضل في ذلك إلى جودة ومتانة الخامات المصنوع منها هذا الهاتف، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون الإمارات بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون الإمارات بالتقسيط

يستطيع أي مواطن إماراتي شراء iPhone 12 Pro Max من أمازون الإمارات بالتقسيط وبدون فوائد، وسوف نقدم لكم سعر الجوال وقيمة القسط الشهري لمدة عام وهو كما يأتي:-

سعر الهاتف 4668 درهم إماراتي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الجوال 389.01 درهم إماراتي لمدة عام.

تبلغ مساحة الهاتف الداخلية ١٢٨ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

يوجد توصيل مجاني إلى جميع المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعر أيفون 12 برو ماكس من أمازون السعودية

تقدم شركة أمازون السعودية سعر ايفون ١٢ برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد وهو كما يلي:-

سعر الجوال العملاق يبلغ 5199 ريال سعودي، كما يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. قيمة القسط الشهري على ثمن الجوال 433.35 لمدة 12 شهر. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف 128 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. تقدم الشركة خدمة التوصيل المجاني إلى جميع مناطق المملكة.

مواصفات iPhone 12 Pro Max

يأتي جوال ايفون ١٢ برو ماكس بمواصفات عالية الجودة وهى كما يأتي:-

الجوال يأتي بواجهة من الـ Ceramic Shield، كما يأتي بسطح خلفي مصنوع من الزجاج المركب الغير لامع وهيكل من الاستانلس ستيل.

يبلغ عرض الجوال 78.1 مم، والطول 160.8 مم، والعمق 7.4 مم، كما يبلغ وزن الهاتف 226 جرام. الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. نوع شريحة الهاتف 14Bionic، الجيل الجديد من المحرك العصبي Neutral Engine. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية بكل دقة من خلال تقنية الـ GPS، كما يدعم الهاتف باقي نظم الملاحة العالمية. يدعم الهاتف العديد من المستشعرات مثل مستشعر الـ Face ID، ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR، كما يحتوي على مقياس للضغط الجوي، يدعم جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع، ومستشعر تقارب، مستشعر للإضاءة المحيطة. نظام تشغيل الجوال ISO 14 الذي يتوافق مع الطابع الشخصي، وكذلك يعتبر أكثر أمانًا للخصوصية. يدعم الجوال شريحة اتصال مزدوجة الأولى من نوع Nano SIM، والثانية نوعها eSim.

مواصفات شاشة ايفون ١٢ برو ماكس

شاشة الهاتف ذات حجم كبير وتعطينا صورة نقية وواضحة مواصفاتها كما يأتي:-