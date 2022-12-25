نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ساعات على خصم ال50٪ من عروض لولو لنهاية العام بجميع الفروع Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصل نسبة الخصم هذا الأسبوع داخل عروض لولو السعودية إلى 50٪ لفترة محدودة جداً حتى نفاذ الكميات المطروحة بالفروع، والتي يمكنكم أيضاً الإستفادة منها من خلال الطلب أونلاين عبر موقع لولو Lulu online، حيث توفر الفروع خصومات على أسعار سلع عدة في جميع الأقسام لتغطي كل الإحتياجات اليومية فقط بضغطة زر، ولمعرفة مزيد من التفاصيل تابعوا باقي هذه المقالة…

عروض لولو السعودية اليوم 25 ديسمبر

توفر محلات لولو السعودية اليوم 25 ديسمبر العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: أيس كريم لندن ديري باحجامه ونكهاته المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار ايجلو أيس كريم روزيتا، وخصومات أخرى منهم على أسعار كوانتا أيس كريم الأعواد بالفول السوداني واللوز، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار مكعبات الخوخ والفانيليا من دول، وكذلك لديهم عرض على سعر التوت المجمد من دول، وسوبر شيش كباب لحم الغنم واللحم البقري من أمريكانا Americana، بالإضافة إلى العروض الأخرى على أسعار برجر الدجاج واللحم البقري من أمريكانا، وتخفيض آخر على سعر تويستر ناجت وبوب كورن الدجاج من أمريكانا Americana، وخصومات خاصة على أسعار باقي المعلبات والمنتجات المجمدة مثل ستربس الدجاج الحار والسادة من Americana.

باقي عروض لولو السعودية اليوم Lulu

نستكمل معكم باقي عروض لولو السعودية على أسعار: رويال مسحب الدجاج السادة والحار، وكذلك الخضروات المجمدة من أمريكانا Americana، ولحم الغنم المفروم وكذلك اللحم البقري من أمريكانا Americana، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر لوك مي بانسيت كانتون، والدجاج سريع التحضير من هوب اكسبريس، وكذلك شعرية ذرة النشا من جولدن مي، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار صلصة جميع الأغراض من أندوكس ليستن، وتخفيض آخر منهم على سعر صلصة صويا توبومانسي من موذرز، وتخفيض آخر منهم على سعر خليط القهوة الكريمية من توبيكو بيانكا، وغيرهم من تخفيضات على جميع السلع.

عروض لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة

توفر محلات لولو السعودية اليوم ولفترة محدودة كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: خل دانو بوتي، وصابون جلوتا بخلاصة الببايا من بيتش، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الشيبس العادي والجبنة من جاك آند جيل.